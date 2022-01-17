Вбивство хлопчика-сироти: у Запоріжжі затримано двох рецидивістів

Затримано підозрюваних у вбивстві хлопчика в Запоріжжі / ТСН

У Запорізькій області копи затримали двох чоловіків, підозрюваних у вбивстві 11-річного хлопчика Максима Самофалова, пише прес-служба Нацполіції Запорізької області.

17 січня правоохоронці встановили місцеперебування злочинців та затримали їх спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД в одній з квартир міста Запоріжжя.

Підозрюваними у вбивстві дитини були два рецидивісти 45 і 25 років.

"На даний час обом фігурантам за погодженням із Запорізькою обласною прокуратурою повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України.

Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Вбивство хлопчика

Раніше Главред писав про те, що в Запорізькій області знайшли тіло 11-річного Максима Самофалова, зниклого 5 місяців тому. За попередньою інформацією, його вбили.

Хлопчика виявили поблизу селища Якимівка..

"Труп хлопчика 2010 року народження, розшукуваного, як зниклого безвісти, виявлений закопаним в погребі на території приватного будинку. У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюються двоє раніше судимих чоловіків. Поліцією проводяться невідкладні заходи щодо їх затримання", - йдеться в повідомленні.

Хлопчика розшукували з серпня минулого року

Під час проведення слідчо-розшукових заходів, тіло Максима знайшли в погребі приватного будинку.

"Місце події оглянуто слідчо-оперативною групою відділу поліції №1 Мелітопольського районного управління. Тіло направлено в морг для встановлення причин смерті", - йдеться в повідомленні.

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