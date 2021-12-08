Дика трагедія в Харкові: мати по-звірячому вбила малюка і вистрибнула у вікно

Мати в реанімації / "Бі порт"

У Харкові на вулиці Академіка Павлова 132-у 36-річна мати вбила малюка і стрибнула у вікно з 4 поверху. Жінка задушила свого сина.

Як пише "Суспільне", сусіди відгукуються про сім'ю позитивно і кажуть, що це була зразкова сім'я.

Жінка після вбивства свого дворічного малюка сама зателефонувала в поліцію.

У міськраді стверджують, що хлопчик ходив до дитсадка, а мати дитини страждає від невиліковної хвороби.

"На жаль, мати нездорова, приймала препарати через невиліковну хворобу. Можливо, з цим щось пов'язано. Вона жива, в реанімації, стан важкий. Поки немає іншої інформації, крім того, що дитину задушили", - зазначили в міськраді.

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Хлопчика ще виховували батько і дідусь.

Нагадаємо, у місті Кіцмань Чернівецької області 22-річний хлопець убив маму і восьмирічну сестру. Залишок свого життя він проведе за гратами.

Трагічна історія сталася восени 2019 року - тоді 40-річну жінку і її восьмирічну дочку з безліччю ножових поранень знайшли в колодязі біля будинку. Підозра впала на сина померлої жінки.

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