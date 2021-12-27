Знятого на камери вбивства виявилося недостатньо: вдова загиблого рятувальника зважилася на ексгумацію

Ксенія і Михайло Солонські / Фото соцмережі

У Павлограді Ксенія Солонська зважилася на ексгумацію тіла чоловіка, щоби з'ясувати справжні причини його смерті.

Трагедія сталася в ніч на перше вересня 2019 року. Начальник покликав Михайла Солонського на святкування свого підвищення. У якийсь момент чоловік вийшов на вулицю і зник, а пізно ввечері Ксенії подзвонили з його телефону і сказали, що чоловік помер. Адвокат жінки Анатолій Пугач розповів, що нібито Михайлу стало зле, він впав на землю. Патологоанатоми тоді запевняли, що смерть природна – від хронічної хвороби, передає ТСН.

При цьому жінка стверджує, що жодних хронічних хвороб у чоловіка ніколи не було. Михайло служив у гірничо-рятувальному загоні та регулярно проходив медогляди.

На відео з камер спостереження видно, що в ніч загибелі від натовпу людей відійшли двоє: Михайло та його знайомий. Кілька хвилин вони про щось говорили. Раптом з'явився чоловік у чорному костюмі. Камера чітко зняла один удар, який він завдав загиблому. Солонський впав, а коли лежав у передсмертних конвульсіях - всі стояли осторонь. Потім невідомий у чорному зник. Стало відомо, що чоловіка в чорному звуть Андрій Огли, він - спортсмен.

Зазначимо, що підставою для порушення кримінального провадження є експертний висновок. У ньому має бути зазначено, що Михайло помер саме внаслідок удару. Однак такого висновку немає. Експерти не знайшли зв'язку між ударом і настанням смерті. Причина - нібито в хронічній хворобі мозку.

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Багато очевидців не наважилися публічно свідчити про те, що насправді сталося. Офіційно свідками у справі проходять охоронці торгово-розважального центру, які змінювали свої свідчення від "нічого не бачили" до "бачили".

При цьому з родиною загиблого стали відбуватися дивні речі. Спочатку вночі хтось увірвався в квартиру сестри Михайла - вкрали гроші, потім скасовані похорони, далі - погрози та пропозиції.

За словами вдови загиблого, "представник" пропонував домовитися за 5 тисяч доларів, але вона відмовилася.

Ксенія зважилася на ексгумацію тіла чоловіка. Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ у березні 2020 року спростувало результати обох місцевих експертиз.

"Чітко знайдено перелом шийного хребця, тяжкі тілесні ушкодження, встановлено причинно-наслідковий зв'язок між ударом і настанням смерті. І абсолютно не виявлено ніяких хронічних захворювань судин головного мозку", - розповіла вдова.

Тим часом у Дніпропетровському бюро судово-медичної експертизи продовжували наполягати, що помер чоловік від захворювання судин мозку, а на тілі загиблого немає тілесних ушкоджень.

Солонська подала заяву - вже на членів комісії Дніпропетровського бюро судово-медичної експертизи про можливе надання завідомо неправдивого висновку. Якщо доведуть, що експерти завідомо збрехали - це кримінальний злочин.

Кримінальне провадження було порушено в жовтні 2020-го. Вести слідство доручили відділенню поліції в Дніпрі. Воно знаходиться в тому ж районі, що і обласне бюро судово-медичної експертизи. Минуло більше року, але досі немає жодних затримань і підозр. До того ж начальник бюро за весь цей час навіть жодного разу не був на допиті.

Особу, винну в неправдивій експертизі, досі не встановлено. І поки справа фактично стоїть на місці. Минулого року провадження навіть закривали - його поновлення домоглися через суд.

До слова, в розслідуваннях діяльності судмедекспертів недостатньо прецедентів. Ця справа по-своєму унікальна і тому вкрай важлива для всієї держави. Рішенням могло б стати залучення до слідчої групи незалежного вченого. У поліції Дніпропетровська запевнили, що вже шукають такого фахівця.

Як повідомляв Главред, в лісосмузі під Києвом знайшли тіло 50-річного чоловіка. На ньому були ознаки насильницької смерті. Правоохоронці вже затримали та повідомили про підозру двом особам, причетним до скоєння умисного вбивства. ЗМІ пишуть, що загинув головлікар санаторію Червона Калина у Рівному Ярослав Сивий.

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