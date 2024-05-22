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"Максимум уваги прикордонню": Зеленський назвав напрямки основних боїв в Україні

Руслана Заклінська
22 травня 2024, 20:46оновлено 22 травня, 21:44
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Президент України заслухав дві доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.
'Максимум уваги прикордонню': Зеленський назвав напрямки основних боїв в Україні
Президент розкрив головне завдання ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 38 окрема бригада морської піхоти

Основними напрямками бойових дій залишається Покровський, інші донецькі напрямки, а також Куп'янський напрямок на Харківщині. Особлива увага приділяється всьому прикордонню, зокрема у Харківській та Сумській області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Говорив сьогодні з генералом Сирським – щодо фронтової ситуації. Доповідь Головкома була вранці і от нещодавно. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що завдання для українських підрозділів залишаються незмінними. ЗСУ повинні завдавати якнайбільше втрат російським окупантам.

відео дня

"Я дякую кожному воїну, кожному солдату і командиру, які дійсно влучні, які дійсно забезпечують нам усім – усій нашій державі – необхідні результати", - підкреслив президент.

Президент Зеленський повідомив, що провів спеціальну нараду на базі РНБО та Ставки щодо українського виробництва РЕБ, дронів, ракетної програми та протидії російським керованим авіабомбам.

"Складна тематика, і якщо щодо РЕБ, дронів, ракетної програми ми бачимо хороші тенденції, то з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили. Альтернатив не може бути – Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта", - додав він.

Наступ РФ на Харківщині - бої поблизу Вовчанська

Нагадаємо, ситуація в Харківській області залишається складною. Вовчанськ є однією з головних цілей росіян, проте Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Також військовий ЗСУ Кирило Сазонов зауважив, що в Вовчанську Харківської області важко визначити, хто контролює яку частину міста, оскільки позиції постійно переходять "з рук в руки".

Як повідомляв Главркед, зброя зі США, зокрема бомби GLSDB, ПТРК Javelin та артилерійські снаряди калібру 155 мм, допомогли ЗСУ зупинити наступ російської армії на Харківщині. Російські війська залишаються на тих же позиціях поблизу села Липці, які їм вдалося захопити у перші три доби наступу, зазначив аналітик Bild Юліан Репке.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

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