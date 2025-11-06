Рус
Росія анонсувала диверсію на українській АЕС - в Україні розкрили план ворога

Юрій Берендій
6 листопада 2025, 16:10
244
Росія може готувати провокації проти України та країн ЄС, анонсуючи диверсії на Запорізькій атомній електростанції, зазначили в ЦПД.
Росія анонсувала диверсію на українській АЕС - в Україні розкрили план ворога
Росія анонсувала диверсію на українській АЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія звинуватила Україну і країни Європи в підготовці диверсії на ЗАЕС
  • Ворог намагається залякати громадян України та європейських країн та готує інформаційне тло для власних операцій

Російська пропаганда запустила чергову вигадку про нібито підготовку Україною спільно з країнами НАТО диверсії на Запорізькій атомній електростанції, що перебуває під окупацією РФ. Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки РФ, яку цитують російські пропагандистські ЗМІ.

За версією російської Служби зовнішньої розвідки, метою цієї нібито операції є зміна перебігу війни в Україні.

відео дня

"Дані спеціально проведеного комп'ютерного моделювання показали, що з урахуванням роз вітрів і руху повітряних мас в області поширення радіоактивних частинок опиняться жителі підконтрольних Києву районів і громадяни країн ЄС поблизу українського західного кордону", - цинічно повідомили в російській розвідці.

Пропагандистські ресурси стверджують, що основною проблемою для "організаторів" є те, як перекласти відповідальність за можливу катастрофу на Росію, а інформаційне висвітлення планують подати так, щоб Захід підтримав Київ.

Також російська розвідка бездоказово звинуватила Британський Королівський інститут міжнародних відносин (Chatham House), оголошений у РФ "небажаною організацією", у причетності до вигаданого плану. За їхніми словами, країни НАТО нібито спонукають Україну змінити "негативний для Заходу перебіг конфлікту" та вплинути на його сприйняття світовою спільнотою.

Реакція України

У Центрі протидії дезінформації при РНБОУ наголосили, що Служба зовнішньої розвідки РФ поширює твердження ніби Захід готує звинувачення Москви у можливій аварії на Запорізькій АЕС і нібито закликає НАТО змусити Київ здійснити диверсію з жертвами серед українців та громадян ЄС.

У відомстві вказують, що такі звинувачення не відповідають дійсності і можуть сигналізувати про підготовку провокації самою Росією та мають на меті налякати населення України і європейські країни.

"Російські спецслужби регулярно заздалегідь поширювали фейкові "попередження" — звинувачують Україну чи Захід у підготовці терактів, щоб у разі власного злочину перекласти відповідальність і сформувати потрібний інформаційний фон. Подібні "пророцтва" СЗР РФ уже робила — про диверсії на трубопроводах, теракти в Європі чи атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Жодне з них не справдилося. Саме росія несе повну відповідальність за безпеку ЗАЕС, адже саме вона окупувала станцію, розмістила на її території військову техніку та здійснює тиск на персонал", - йдеться у повідомленні.

Росія анонсувала диверсію на українській АЕС - в Україні розкрили план ворога
Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

Чи може РФ підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми - думка експерта

Як писав Главред, Росія технічно здатна під’єднати Запорізьку атомну електростанцію до власної енергосистеми. Про це повідомила незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

Вона пояснила, що можливість реалізації цього плану залежить від того, чи зможуть росіяни завершити будівництво останніх ділянок лінії до Енергодара. Єдиною силою, яка може цьому завадити, залишаються Збройні сили України. У разі влучання роботи доведеться відновлювати, а якщо цього не станеться — технічно підключення не є складною операцією. Кошарна також нагадала, що після ударів по ТЕЦ у Бєлгороді стало очевидно, що ураження таких об’єктів цілком можливе.

ЗАЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін пригрозив завдати ударів по українських атомних електростанціях у відповідь на нібито атаки ЗСУ по Запорізькій АЕС.

19 вересня 2025 року Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію, якою вимагає від Росії повернути Запорізьку атомну станцію під контроль України. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Як зазначається у свіжому звіті МАГАТЕ, експертні команди агентства продовжують роботу на кількох українських атомних станціях, однак останнім часом рівень загрози навколо цих об’єктів суттєво зріс.

Інші новини:

Про джерело: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

війна в Україні Запорізька АЕС новини України
Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

17:42Фронт
Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

17:40Економіка
Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

16:58Світ
Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Втекти не вдасться: доля підготувала сюрприз для трьох знаків зодіаку

Втекти не вдасться: доля підготувала сюрприз для трьох знаків зодіаку

