Зруйновані будинки, багато постраждалих: Росія масовано атакувала Дніпропетровщину

- Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину
- Пошкоджень зазнали будинки, транспортне підприємство, а також залізнична станція Запоріжжя-Камʼянське
- Внаслідок масованої атаки постраждали восьмеро людей
У ніч на 6 листопада російські війська масовано атакували дронами Дніпропетровщину. Окупанти вдарили по Кам'янському, Нікопольщині та Петропавлівській громаді. Також пошкоджено залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське.
Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей. Про це повідомляють в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко та ДСНС.
"Постраждали 8 людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Крім того, у місті понівечена інфраструктура, транспортне підприємство та автомобіл", - зазначає Гайваненко.
У ДСНС додають, що з-під завалів вдалося врятувати 5 людей.
Також росіяни безпілотниками вдарили по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.
По Нікопольщині російська армія цілила FPV-дронами й артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.
Атака по залізничній інфраструктурі
Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське на Дніпропетровщині.
"Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі, решта - вже вичищається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу", - написав він.
За його словами, рух до та з Дніпра забезпечується резервним форматом. Поїзда Дніпровського напрямку матимуть затримку.
Які поїзди курсуватимуть із затримками
Укрзалізниця повідомила, що низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно - затримками.
Йдеться про наступні рейси:
- №102 Херсон – Гусарівка,
- №104 Львів – Гусарівка,
- №712 Київ – Гусарівка,
- №92 Одеса – Гусарівка.
Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.
Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:
- № 31/32 Запоріжжя - Перемишль
- № 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,
- № 37/38 Запоріжжя - Київ", - повідомляють в Укрзалізниці.
Ракетні та дронові атаки РФ - новини України
Як писав Главред раніше, російські дрони вдарили по Харківщині. Дрони поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 людей, серед яких рятувальники. Атака сталась 4 листопада близько 4:00. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Раніше, у ніч на 4 листопада росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини. Внаслідок атак загинула жінка, ще 11 людей постраждали, серед них – двоє дітей. Про це повідомляли у Дніпропетровській ОВА.
Крім того, російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровщини. Під обстріл потрапили п’ять громад Нікопольського району. Є загиблі та поранені військовослужбовці ЗСУ.
