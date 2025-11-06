Зруйновані будинки, багато постраждалих: Росія масовано атакувала Дніпропетровщину

Горіли будинки, автомобілі та інфраструктура, зокрема залізнична станція.

Росіяни масовано атакували дронами Дніпропетровщину / Колаж: Главред, Фото: ДСНС, Укрзалізниця

Головне:

Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину

Пошкоджень зазнали будинки, транспортне підприємство, а також залізнична станція Запоріжжя-Камʼянське

Внаслідок масованої атаки постраждали восьмеро людей

У ніч на 6 листопада російські війська масовано атакували дронами Дніпропетровщину. Окупанти вдарили по Кам'янському, Нікопольщині та Петропавлівській громаді. Також пошкоджено залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське.

Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей. Про це повідомляють в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко та ДСНС.

"Постраждали 8 людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Крім того, у місті понівечена інфраструктура, транспортне підприємство та автомобіл", - зазначає Гайваненко.

У ДСНС додають, що з-під завалів вдалося врятувати 5 людей.

Також росіяни безпілотниками вдарили по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.

По Нікопольщині російська армія цілила FPV-дронами й артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.

Атака по залізничній інфраструктурі

Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське на Дніпропетровщині.

"Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі, решта - вже вичищається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу", - написав він.

За його словами, рух до та з Дніпра забезпечується резервним форматом. Поїзда Дніпровського напрямку матимуть затримку.

Які поїзди курсуватимуть із затримками

Укрзалізниця повідомила, що низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно - затримками.

Йдеться про наступні рейси:

№102 Херсон – Гусарівка,

№104 Львів – Гусарівка,

№712 Київ – Гусарівка,

№92 Одеса – Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:

№ 31/32 Запоріжжя - Перемишль

№ 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,

№ 37/38 Запоріжжя - Київ", - повідомляють в Укрзалізниці.

Ракетні та дронові атаки РФ - новини України

Як писав Главред раніше, російські дрони вдарили по Харківщині. Дрони поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 людей, серед яких рятувальники. Атака сталась 4 листопада близько 4:00. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Раніше, у ніч на 4 листопада росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини. Внаслідок атак загинула жінка, ще 11 людей постраждали, серед них – двоє дітей. Про це повідомляли у Дніпропетровській ОВА.

Крім того, російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровщини. Під обстріл потрапили п’ять громад Нікопольського району. Є загиблі та поранені військовослужбовці ЗСУ.

