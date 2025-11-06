Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Ця магнітна буря така сильна, що може негативно вплинути на самопочуття людини.

Україну накрила дуже сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Україну накрила неймовірно сильна магнітна буря. Вона може негативно вплинути на здоров'я. Про це повідомляє meteoagent.

1 листопада магнітна буря вдарила з новою силою. Вона одразу врізала з потужністю 6 балів. На такому рівні магнітна буря протрималася до 4 листопада включно.

Очікувалося, що магнітна буря піде на спад, але вона влупила з новою силою. 5 листопада потужність бурі зросла до 7-ми балів. 7 листопада країну також "трусить" 7-бальна буря. Очікується, що завтра, 8 листопада, вона опуститься до 4 балів.

Україну накрила 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 15 спалахів класу С, М і Х. Повідомляється, що 6 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.

"Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи і пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, що можуть пошкодити супутники, системи зв'язку і навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи спричиняють красиве полярне сяйво", - йдеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

