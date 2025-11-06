Світло вимикатимуть до пізнього вечора: нові графіки на 7 листопада

Графіки вимкнення світла діятимуть для промислових та побутових споживачів.

Графіки вимкнення світла на 7 листопада / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

В Україні вводять графіки вимкнення світла

Графіки будуть діяти протягом всього дня 7 листопада

Укренерго вводить обмеження в обсязі кількох черг

В Україні у п'ятницю, 7 листопада, будуть вимикати світло. Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень електроенергії для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляють у компанії.

Графіки будуть діяти в окремих регіонах з 8:00 до 21:00 (для промислових споживачів - до 22:00). Обмеження будуть введені в обсязі 0,5-1,5 черг.

"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти ... Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!"- йдеться у повідомленні.

Що означають черги вимкнення електроенергії / Інфографіка: Главред

Атаки Росії на Україну - що відомо

Як повідомляв Главред раніше, країна-агресор РФ зробила ставку на удари по енергетичній інфраструктурі України в найближчі місяці. Про це повідомив член комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію нас не тільки на фронті, а й у тилу.

6 листопада Росія знову вдарила по енергетиці. Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

З початком опалювального сезону українці можуть зітхнути з полегшенням - графіки відключення електроенергії мають всі шанси стати м’якшими або й зовсім зникнути. Причина - зниження навантаження на енергосистему завдяки централізованому теплопостачанню. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Інші новини:

