Світло вимикатимуть до пізнього вечора: нові графіки на 7 листопада

Що відомо:
- В Україні вводять графіки вимкнення світла
- Графіки будуть діяти протягом всього дня 7 листопада
- Укренерго вводить обмеження в обсязі кількох черг
В Україні у п'ятницю, 7 листопада, будуть вимикати світло. Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень електроенергії для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляють у компанії.
Графіки будуть діяти в окремих регіонах з 8:00 до 21:00 (для промислових споживачів - до 22:00). Обмеження будуть введені в обсязі 0,5-1,5 черг.
"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти ... Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!"- йдеться у повідомленні.
Атаки Росії на Україну - що відомо
Як повідомляв Главред раніше, країна-агресор РФ зробила ставку на удари по енергетичній інфраструктурі України в найближчі місяці. Про це повідомив член комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію нас не тільки на фронті, а й у тилу.
6 листопада Росія знову вдарила по енергетиці. Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
З початком опалювального сезону українці можуть зітхнути з полегшенням - графіки відключення електроенергії мають всі шанси стати м’якшими або й зовсім зникнути. Причина - зниження навантаження на енергосистему завдяки централізованому теплопостачанню. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Інші новини:
- Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: зʼявився оновлений графік
- Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада
- Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред