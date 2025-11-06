Рус
Палають десятки локомотивів: ГУР розповіло про зухвалу диверсію в РФ

Руслана Заклінська
6 листопада 2025, 13:24
Диверсія сповільнила доставку військових ресурсів для підрозділів армії РФ.
Палають десятки локомотивів: ГУР розповіло про зухвалу диверсію в РФ
Диверсія у РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ГУР

Головне:

  • "Свобода Росії" підірвала російську військову логістику
  • Знищено десятки локомотивів, що возили зброю та техніку РФ
  • Постачання армії РФ суттєво сповільнилося

Повстанський рух "Свобода Росії", який діє всередині держави-агресора, здійснив серію диверсій, спрямованих проти російської військової логістики. Знищені десятки локомотивів, задіяних у перевезенні озброєння, боєприпасів та військової техніки для потреб армії РФ у війні проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки.

"Повстанці "Свободи Росії" активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ". - наголосили в розвідці.

Ціллю атак стали локомотиви, які росіяни використовували для транспортування військових вантажів. Партизани застосували запальні коктейлі, внаслідок чого було виведено з ладу системи управління та електропостачання значної кількості машин.

"Удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті. Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється", - додали в ГУР.

Дивіться відео операцій руху спротиву "Свобода Росії":

Палають десятки локомотивів: ГУР розповіло про зухвалу диверсію в РФ
Диверсія в РФ / Фото: скріншот

Для чого Україна атакує РФ - думка експерта

Сили оборони України останніми ударами дронами фактично тестують систему ППО Москви, вважає соціолог і публіцист Ігор Ейдман. Він зазначив, що поки атаки не завдали суттєвої шкоди, однак уже видно, як працює російська протиповітряна оборона.

За словами Ейдмана, Україна таким чином "розвідуює" слабкі місця, щоб у майбутньому завдати значно потужніших і результативніших ударів. Публіцист прогнозує, що попереду - масованіші атаки, які можуть справити серйозний вплив як на російські еліти, так і на авторитет Путіна. Якщо дрони чи ракети почнуть влучати в елітні райони, це може підірвати впевненість верхівки РФ у доцільності війни.

Атаки по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, українські сили вночі 6 листопада знищили російську базу зберігання та запуску дронів-камікадзе Shahed на території Донецького аеропорту. Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що операція готувалася кілька місяців.

Також у ніч на 6 листопада в окупованому Сімферополі пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі в районі Бітумного. За даними каналу "Кримський вітер", загорілося підприємство "Кримнафтозбут".

Крім цього, у ніч на 5 листопада дрони атакували РФ. У Костромській області влучили по Костромській ГРЕС, а у Волгограді - по НПЗ.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ГУР війна Росії та України





