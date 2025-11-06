Резерви зміцнили фланги: штурмовики ЗСУ зупинили ворога і зачищають Покровськ

Українські штурмовики роблять усе максимально можливе, щоб вийти переможцями в битві за Покровськ.

ЗСУ відбивають атаки ворога на сході / Колаж: Главред, фото: 32 ОМБр, 33 ОМБр

Головне:

Штурмовики ЗСУ зачищають Покровськ разом зі спецпризначенцями

Українські сили зупинили ворога і відтіснили росіян

На Покровському напрямку Донецької області російські окупанти намагалися скористатися погодними умовами - туманом для просування вперед.

"Але наші штурмовики посилилися, виставили фланги, зачищають місто разом зі спецпризначенцями", - розповів начальник Управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько.

За його словами, українські штурмовики роблять усе максимально можливе, щоб вийти переможцями в битві за Покровськ.

"Працювати доводиться в надскладних умовах - під КАБами, артилерією та дронами ворога. окупанти не шкодують ресурсів і просто зносять покровські будівлі, намагаючись рухатися вперед", - пояснив полковник ЗСУ.

Найбільш "гарячі" напрямки фронту

Він також наголосив, що не менш важливими напрямками є Новопавлівське, Олександрівське та Гуляйпільське.

"Сьогодні, 5 листопада, робилися спроби ворожого прориву в районі Успенівки. Але ми ворога зупинили і відтіснили на південь за Березове", - розповів український офіцер.

Атаки здебільшого були всі відбиті, і тільки погодні умови не дозволили нашим штурмовикам провести роботу в цьому секторі до кінця, робота триває, додав Манько.

Бої на сході: що говорять у ДШВ

На фронті, у зоні відповідальності 7-го корпусу ДШВ, активізувалися штурмові дії РФ. Українські війська відбили атаки і ліквідували бронетехніку ворога, повідомила прес-служба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ

"Минулого місяця середня кількість атак становила 13 на добу. А вчора, 5 листопада, ворог здійснив 30 штурмових дій. 12 із них відбулися в зоні відповідальності 32-ї окремої механізованої бригади", - йдеться в повідомленні.

Водночас війська РФ продовжують застосовувати бронетехніку в районі Мирнограда. Так, учора на світанку 38-та окрема бригада морської піхоти спільно із суміжними підрозділами відбила механізований штурм.

Українські військові знищили 26 росіян і три одиниці бронетехніки. Загалом від початку місяця захисники Покровської агломерації знищили 284 російських загарбників, ще 107 росіян поранено.

Ситуація на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку - одна з найбільш напружених на Донбасі. Українські сили тримають оборону, проте потребують ресурсів, щоб утримати ключові позиції. Якщо ворог вдасться до успішного просування або оточення, це може стати серйозним викликом.

Бої в районі Покровська тривають із високою інтенсивністю: за останню добу зафіксовано 100 бойових зіткнень. Ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби (УАБ), артилерію, безпілотники.

У Покровську на Донеччині поки що залишаються 1 200 цивільних, евакуація з міста та громади через важку безпекову ситуацію практично неможлива, додали в 7 корпусі ДШВ.

Бої за Покровськ: дані штурмовиків ЗСУ

Лейтенант Артем Прибильнов, начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, яка утримує оборону Покровська, повідомив, що російські війська зуміли глибоко проникнути в місто, де тривають запеклі вуличні бої. За його словами, українські підрозділи змушені відступати лише тому, що їхні колишні позиції повністю зруйновані ворожими ударами і більше не придатні для оборони.

Раніше повідомлялося про те, що українське військово-політичне керівництво ухвалило рішення максимально довго утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію. У разі захоплення Покровська ворог отримає вигідні позиції для розміщення операторів БПЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна може зіткнутися з найбільшою втратою за останні місяці, якщо ключове східне місто Покровськ впаде під натиском російських військ. Захоплення Покровська наблизить президента РФ Володимира Путіна до мети - контролю над усім Донбасом.

Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Про персону: Валентин Манько Валентин Манько — це український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, начальник Управління штурмових підрозділів (Штурмових військ) ЗСУ. Герой України (2024). Народився 29 січня 1981 року в селі Григорівка (нині — Бунчужне), Дніпропетровської області. З початком російсько-української війни у 2014 році добровільно пішов на фронт, командував підрозділом у складі ДУК "Правий сектор", а згодом створив власний добровольчий загін. У подальшому Манько став командиром 33-го окремого штурмового полку ЗСУ, який відзначився на фронтах Донеччини та Харківщини. У 2025 році призначений начальником новоствореного Управління штурмових підрозділів Збройних сил України. Відомий як ініціатор розбудови штурмових військ — нового роду сил, що спеціалізуються на прориві оборони противника та веденні ближніх боїв. Нагороджений орденом "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм у боях проти російських окупантів.

