Не поспішайте купувати долари: експерти назвали оптимальну валюту для заощаджень

Дар'я Пшеничник
6 листопада 2025, 12:44
Українці стали більше вкладатися в золото.
У якій валюті краще тримати гроші в Україні / Колаж: Главред, фото: Freepik

  • Курс долара та євро падає
  • Інвестувати варто стратегічно
  • Долар - перспективний актив на 2026 рік

У листопаді курс долара та євро в Україні демонструє спад, однак фінансові аналітики закликають не поспішати з продажем валюти. Натомість вони радять переглянути інвестиційні стратегії та підготуватися до можливих змін у 2026 році.

Іноземна валюта - лідер серед інвестиційних інструментів, зазначає Андрій Забловський, економіст і голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні. За його словами, оптимальний портфель має включати 60% валюти, 30% гривні, а решту - банківські метали, пише ТСН.

Золото набирає популярності серед українців, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Якщо банківські метали не приваблюють, він радить купувати долари, щоб у 2026 році скористатися прогнозованим зростанням курсу. А от євро наразі не варто купувати, адже його перспективи менш оптимістичні.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Долар США/ Інфографіка: Главред

Експерт Олег Пендзин прогнозує, що курс гривні до долара поступово знизиться до 43 грн/$. У зв’язку з цим він радить виходити з гривневих інструментів - депозитів, ОВДП - до кінця 2025 року, а після 18 грудня ухвалювати рішення щодо купівлі валюти залежно від ринкової ситуації.

Продаж валюти без нагальної потреби - не рекомендований, адже поточне зниження курсу може бути тимчасовим, і втрата активів у валюті може обернутися збитками у майбутньому.

Що буде з курсом долара у листопаді - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак в коментарі Главреду. спрогнозував стабільний курс долара та євро у листопаді. За його словами, золотовалютні резерви НБУ досягли рекордних 44 млрд доларів, перевищивши показники найкращих мирних років.

"Ми не спостерігаємо жодного ажіотажу – ні на біржі, ні у банках. Немає черг біля пунктів обміну, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку", – зазначив Новак.

Економіст додав, що поступове знецінення гривні відбувається у межах прогнозованої девальвації, тож різких коливань курсу не очікується.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, до кінця року гривню може очікувати тиск через сезонне зростання імпорту, погашення держоблігацій, скорочення переказів і дефіцит валюти. Долар до свят прогнозують у межах 42-43 грн, євро - 49-50 грн.

Також у жовтні курс долара на готівковому ринку України перевищив психологічний рубіж. Економіст Олексій Плотніков пояснює, що у листопаді долар, ймовірно, коливатиметься близько 42 грн.

Крім цього, з початком листопада на валютному ринку зростає попит на валюту, особливо напередодні кінця року, що може підштовхнути курс вгору. Директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що долар утримається на рівні близько 42 грн, а євро - приблизно 49 грн.

Про персону: Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року.

Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту.

У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс.

Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК.

Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

02:15

Сонце знищить Землю: розкрито сценарій загибелі людства, що лякає

01:42

Що стоїть за атакою на Покровськ і чому Україна не може відступати — BBC

