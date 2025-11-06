Виявився водієм: стала відома особа чоловіка з кортежу Джолі після скандалу з ТЦК

Чоловік був не охоронцем, а водієм у кортежі Джолі.

Водієм кортежу Анджеліни Джолі був волонтер із Кропивницького

Чоловік має хронічне захворювання хребта та свіже медичне обстеження

Затримання пройшло без конфлікту

У середу, 5 листопада, на Миколаївщині співробітники ТЦК та СП зупинили кортеж, у якому перебувала голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Одним із водіїв виявився 33-річний волонтер і тренер з бойового самбо з Кропивницького - Дмитро, офіцер запасу з хронічним діагнозом, що обмежує його придатність до служби.

Як повідомив брат Дмитра у коментарі Суспільному, Євген Пищиков, чоловік не був охоронцем акторки, а виконував роль водія-супровідника від громадської організації. Він має свіже медичне обстеження (ВЛК) 2025 року, яке підтверджує обмежену придатність до служби - зокрема, через анкілозуючий спондиліт, що вражає суглоби хребта.

Дмитро повідомив своїй дівчині, Юлії Лотицькій, що його затримали у Вознесенську для з’ясування обставин щодо військово-облікових документів. Зв’язок із ним наразі обмежений - телефон вимкнений, на повідомлення не відповідає.

За словами Лотицької, Дмитро - публічна особа у Кропивницькому, активно допомагає військовим, організовує збори та закуповує автомобілі для фронту. Він не перебував у розшуку, а всі документи, включно з волонтерським посвідченням, мав при собі.

Джерела у Сухопутних військах підтверджують, що чоловіка запросили до Південноукраїнського ТЦК для перевірки. Жодного конфлікту між Джолі та представниками військкомату не було - акторка лише скористалася вбиральнею у будівлі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон із гуманітарною місією, під час якої побувала в місцевих медичних закладах. Зірка, яка є послом доброї волі ЮНІСЕФ і активно займається благодійністю, прибула до України, щоб підтримати постраждалих від війни.

Згодом у Telegram з’явилося відео, на якому Джолі разом із чоловіком заходить до Південноукраїнського ТЦК. Як повідомляє джерело ТСН, дорогою до Херсона її кортеж зупинили на блокпості в Миколаївській області. Один із охоронців акторки мав проблеми з обліковими документами, тож його направили до місцевого ТЦК. У результаті весь супровід Джолі, разом із нею самою, вирушив туди ж.

На цей інцидент вже відреагували українські військові. Український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман", автор телеграм-каналу "Говорить снайпер", зазначив, що йому соромно за ситуацію, що склалась.

Про персону: Станіслав Бунятов Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

