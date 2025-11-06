Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Росії лунають вибухи: невідомі дрони вже вдруге атакували російський НПЗ

Інна Ковенько
6 листопада 2025, 17:01
334
У соцмережах місцеві жителі оприлюднили відео поблизу місця подій.
Невідомі дрони атакували російський НПЗ
Невідомі дрони атакували російський НПЗ / Колаж: Главред, Фото: Astra

Коротко:

  • Невідомі дрони атакували нафтохімічний завод РФ
  • Раніше, 4 листопада на заводі уже лунали вибухи
  • Місцева влада не коментує ситуацію

6 листопада на Стерлітамацькому нафтохімічному заводі (СНХЗ) у російській Республіці Башкортостан знову прогримів вибух. Завод уже був ціллю дронової атаки в ніч на 4 листопада.

Згідно з даними російського пабліка Astra, завод нібито уразили "уламки" БпЛА.

відео дня

У соцмережах місцеві жителі оприлюднили відео поблизу місця подій. Незалежного підтвердження цієї інформації немає, місцева влада ситуацію поки що не коментувала.

У Росії лунають вибухи на нафтохімічному заводі
У Росії лунають вибухи на нафтохімічному заводі / Скриншот з відео: Astra

В Башкортостані оголошували безпілотну небезпеку. Міноборони РФ заявляло про нібито "збиття безпілотника" над республікою.

АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" - підприємство в місті Стерлітамак, що спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу, авіаційного бензину. Підприємство входить до хімічного холдингу "Росхим".

Стерлітамацький нафтохімічний завод 4 листопада вже був атакований дронами. Глава Башкортостану тоді підтвердив наліт БпЛА.

Удари по цілях РФ - думка експерта

Ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що удари по символах влади в Росії - наприклад, по Кремлю або телецентру "Останкіно" можуть мати сильний емоційний та політичний ефект на російське суспільство.

Однак, за словами експерта, реальну військову користь принесли б удари по заводах, нафтопереробних підприємствах і військовій інфраструктурі Росії.

"Треба бити по Кремлю і Останкіно, тому що це центри ухвалення рішень і військові об'єкти. Наносячи удари по них, ми не порушимо міжнародне законодавство. Завдавати удари по цивільному населенню, наприклад, по Черемушках, ми точно не будемо - ми не військові злочинці. Ми воюємо з військовими злочинцями і не повинні уподібнюватися їм", - сказав Гетьман.

Атаки на російські НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 листопада в Росії прогриміли вибухи. Гучно було в Саратові. Під удар дронів, імовірно, потрапив Саратовський нафтопереробний завод. За даними "Росавіації", обмеження в роботі аеропорту Саратова тривали понад 6 годин.

Нагадаємо, у ніч на 2 листопада було неспокійно у Краснодарському краї. У Туапсе безпілотники влучно вдарили по морському нафтовому терміналу компанії "Роснєфть".

Крім того, 29 жовтня Сили оборони підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів, задіяних у забезпеченні армії країни-агресора: Новоспаського НПЗ (Ульяновська обл., РФ) і Марійського НПЗ (Республіка Марій Ел). Також уражено Будьонівський газопереробний завод (Ставропольський край, РФ).

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НПЗ вибух у Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

17:42Фронт
Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

17:40Економіка
Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

16:58Світ
Реклама

Популярне

Більше
Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Втекти не вдасться: доля підготувала сюрприз для трьох знаків зодіаку

Втекти не вдасться: доля підготувала сюрприз для трьох знаків зодіаку

Останні новини

17:42

Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

17:40

Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

17:30

Про запітнілі вікна можна забути: один хитрий трюк повністю усуне конденсатВідео

17:02

Шалений цінопад: вперше за місяці один продукт став значно дешевшим

17:01

Забрав понад 16 мільйонів і втік: поліція затримала підозрюваного правоохоронцяВідео

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
17:01

У Росії лунають вибухи: невідомі дрони вже вдруге атакували російський НПЗ

16:58

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

16:48

Окупанти атакували автобус у Херсоні: серед поранених - 14-річна дівчинка

16:24

Удар США по режиму Мадуро зіграє на руку Путіну: названо головну причину

Реклама
16:21

Чому 7 листопада не можна працювати допізна: яке церковне свято

16:17

Штрафів точно не буде: де водіям можна їздити із будь-якою швидкістю

16:10

Росія анонсувала диверсію на українській АЕС - в Україні розкрили план ворога

15:40

Ситуація на Покровському напрямку: ворог штурмує по всій лінії оборони

15:38

"Вважав дивною": Анна Саліванчук зізналася, чому пішла від нардепа Божкова

15:36

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

15:33

Від крадіжки взуття до стусанів нареченому: найнезвичайніші весільні традиції світу

15:31

США змінюють тактику переговорів з Росією - чого чекати тепер

15:30

Майже не ламаються і служать роками: 10 найнадійніших сімейних кросоверів

15:02

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

14:46

Предки вважали його талісманом: в Україні росте рідкісний водяний горіхВідео

Реклама
14:32

Заводи зупиняють виробництво популярного продукта - що відбувається з цінами

14:29

Резерви зміцнили фланги: штурмовики ЗСУ зупинили ворога і зачищають Покровськ

14:23

Більше 2,5 тис. гірників під землею: удар РФ знеструмив шахти на Дніпропетровщині

14:18

Який вигляд має Ріанна після третіх пологів: перша публічна поява

14:17

День, коли потрібно згадувати померлих: суворі прикмети у свято 7 листопада

14:08

Прогріє до +16: які регіони України зможуть потішитися сонячною осінню

14:01

Росія знову вдарила по енергетиці: в яких областях найскладніша ситуація

13:55

Говорити "б/у" - груба помилка: як правильно українською називати такі речіВідео

13:55

Як продовжити життя старому дереву: поради досвідчених садівників

13:45

Оголошено дату довгоочікуваної прем’єри "Кава з кардамоном. Сила землі" новини компанії

13:30

"Вдалося відкинути росіян": ЗСУ пішли в контратаку і вибили ворога в Куп'янську

13:24

Палають десятки локомотивів: ГУР розповіло про зухвалу диверсію в РФВідео

13:10

Виявився водієм: стала відома особа чоловіка з кортежу Джолі після скандалу з ТЦК

13:09

Сергій Танчинець таємно одружився зі своєю піарницею

12:44

Не поспішайте купувати долари: експерти назвали оптимальну валюту для заощаджень

12:40

Як не втратити 6500 грн зимової підтримки: українців попередили про шахрайську схему

12:17

Учені знайшли "печеру жаху" з гігантською павутиною і десятками тисяч павуків

12:15

Купа ударів та багато поранених: Зеленський різко відреагував на ворожі удариФото

12:07

Меган Маркл прийняла шокуюче рішення: Гаррі відреагував

12:03

Чому магазинні квіти чахнуть удома: весь секрет у підгодівлі, про яку мовчать продавціВідео

Реклама
11:48

Святослав Вакарчук уперше розсекретив дружину і показав дітей - деталі

11:47

Як українською називається "безіменний" палець - відповідь мало хто знаєВідео

11:42

Як ефективно прочистити труби: простий засіб, який працює краще будь-яких хімікатів

11:19

Командир пройшов крізь пекло та пережив обстріли фосфором: діти залишились без татаЕксклюзив

11:07

Менший за горобця у 6 разів і літає як метелик: в Івано-Франківську помітили українського колібрі

10:59

Зруйновані будинки, багато постраждалих: Росія масовано атакувала ДніпропетровщинуФото

10:55

Мільйони сонячних панелей примусово відключають в Австралії: у чому причина

10:52

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

10:50

Шість найревнивіших знаків зодіаку, з якими потрібно бути напоготові

10:37

У Британії назвали єдину людину, яка здатна посадити Путіна за стіл переговорів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти