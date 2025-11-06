У Росії лунають вибухи: невідомі дрони вже вдруге атакували російський НПЗ

Коротко:
- Невідомі дрони атакували нафтохімічний завод РФ
- Раніше, 4 листопада на заводі уже лунали вибухи
- Місцева влада не коментує ситуацію
6 листопада на Стерлітамацькому нафтохімічному заводі (СНХЗ) у російській Республіці Башкортостан знову прогримів вибух. Завод уже був ціллю дронової атаки в ніч на 4 листопада.
Згідно з даними російського пабліка Astra, завод нібито уразили "уламки" БпЛА.
У соцмережах місцеві жителі оприлюднили відео поблизу місця подій. Незалежного підтвердження цієї інформації немає, місцева влада ситуацію поки що не коментувала.
В Башкортостані оголошували безпілотну небезпеку. Міноборони РФ заявляло про нібито "збиття безпілотника" над республікою.
АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" - підприємство в місті Стерлітамак, що спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу, авіаційного бензину. Підприємство входить до хімічного холдингу "Росхим".
Стерлітамацький нафтохімічний завод 4 листопада вже був атакований дронами. Глава Башкортостану тоді підтвердив наліт БпЛА.
Удари по цілях РФ - думка експерта
Ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що удари по символах влади в Росії - наприклад, по Кремлю або телецентру "Останкіно" можуть мати сильний емоційний та політичний ефект на російське суспільство.
Однак, за словами експерта, реальну військову користь принесли б удари по заводах, нафтопереробних підприємствах і військовій інфраструктурі Росії.
"Треба бити по Кремлю і Останкіно, тому що це центри ухвалення рішень і військові об'єкти. Наносячи удари по них, ми не порушимо міжнародне законодавство. Завдавати удари по цивільному населенню, наприклад, по Черемушках, ми точно не будемо - ми не військові злочинці. Ми воюємо з військовими злочинцями і не повинні уподібнюватися їм", - сказав Гетьман.
Атаки на російські НПЗ - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 3 листопада в Росії прогриміли вибухи. Гучно було в Саратові. Під удар дронів, імовірно, потрапив Саратовський нафтопереробний завод. За даними "Росавіації", обмеження в роботі аеропорту Саратова тривали понад 6 годин.
Нагадаємо, у ніч на 2 листопада було неспокійно у Краснодарському краї. У Туапсе безпілотники влучно вдарили по морському нафтовому терміналу компанії "Роснєфть".
Крім того, 29 жовтня Сили оборони підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів, задіяних у забезпеченні армії країни-агресора: Новоспаського НПЗ (Ульяновська обл., РФ) і Марійського НПЗ (Республіка Марій Ел). Також уражено Будьонівський газопереробний завод (Ставропольський край, РФ).
Читайте також:
- Удари по Москві - в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів, що відомо
- Заграву видно здалеку: у Криму після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі
- Масована атака дронів по Росії: горять ГРЕС і нафтозавод, закрито аеропорти
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред