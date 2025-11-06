У Росії лунають вибухи: невідомі дрони вже вдруге атакували російський НПЗ

У соцмережах місцеві жителі оприлюднили відео поблизу місця подій.

https://glavred.net/world/v-rossii-razdayutsya-vzryvy-neizvestnye-drony-uzhe-vtoroy-raz-atakovali-rossiyskiy-npz-10712957.html Посилання скопійоване

Невідомі дрони атакували російський НПЗ / Колаж: Главред, Фото: Astra

Коротко:

Невідомі дрони атакували нафтохімічний завод РФ

Раніше, 4 листопада на заводі уже лунали вибухи

Місцева влада не коментує ситуацію

6 листопада на Стерлітамацькому нафтохімічному заводі (СНХЗ) у російській Республіці Башкортостан знову прогримів вибух. Завод уже був ціллю дронової атаки в ніч на 4 листопада.

Згідно з даними російського пабліка Astra, завод нібито уразили "уламки" БпЛА.

відео дня

У соцмережах місцеві жителі оприлюднили відео поблизу місця подій. Незалежного підтвердження цієї інформації немає, місцева влада ситуацію поки що не коментувала.

У Росії лунають вибухи на нафтохімічному заводі / Скриншот з відео: Astra

В Башкортостані оголошували безпілотну небезпеку. Міноборони РФ заявляло про нібито "збиття безпілотника" над республікою.

АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" - підприємство в місті Стерлітамак, що спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу, авіаційного бензину. Підприємство входить до хімічного холдингу "Росхим".

Стерлітамацький нафтохімічний завод 4 листопада вже був атакований дронами. Глава Башкортостану тоді підтвердив наліт БпЛА.

Удари по цілях РФ - думка експерта

Ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що удари по символах влади в Росії - наприклад, по Кремлю або телецентру "Останкіно" можуть мати сильний емоційний та політичний ефект на російське суспільство.

Однак, за словами експерта, реальну військову користь принесли б удари по заводах, нафтопереробних підприємствах і військовій інфраструктурі Росії.

"Треба бити по Кремлю і Останкіно, тому що це центри ухвалення рішень і військові об'єкти. Наносячи удари по них, ми не порушимо міжнародне законодавство. Завдавати удари по цивільному населенню, наприклад, по Черемушках, ми точно не будемо - ми не військові злочинці. Ми воюємо з військовими злочинцями і не повинні уподібнюватися їм", - сказав Гетьман.

Атаки на російські НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 листопада в Росії прогриміли вибухи. Гучно було в Саратові. Під удар дронів, імовірно, потрапив Саратовський нафтопереробний завод. За даними "Росавіації", обмеження в роботі аеропорту Саратова тривали понад 6 годин.

Нагадаємо, у ніч на 2 листопада було неспокійно у Краснодарському краї. У Туапсе безпілотники влучно вдарили по морському нафтовому терміналу компанії "Роснєфть".

Крім того, 29 жовтня Сили оборони підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів, задіяних у забезпеченні армії країни-агресора: Новоспаського НПЗ (Ульяновська обл., РФ) і Марійського НПЗ (Республіка Марій Ел). Також уражено Будьонівський газопереробний завод (Ставропольський край, РФ).

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред