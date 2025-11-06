Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

Ангеліна Підвисоцька
6 листопада 2025, 17:40
246
НБУ опублікував офіційний курс валют на п'ятницю, 7 листопада.
Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада
Курс валют на 7 листопада / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 7 листопада
  • На скільки подорожчав курс євро
  • Яким буде курс злотого 7 листопада

Національний банк України підвищив офіційний курс долара, євро та злотого на 5 листопада 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На п'ятницю, 7 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,08 грн/дол., що на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

відео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,52 грн/євро, що на 19 копійок більше, ніж 6 листопада. Щодо євро гривня послабила свої позиції.

Курс злотого на 7 листопада

6 листопад НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,35 грн/злот. 7 листопада курс трохи змінився - 11,40. Таким чином гривня подешевшала на 5 копійок.

Курс валют - останні новини

Раніше Главред публікував свіжий прогноз фінансових аналітиків. Регулятор пом’якшує тиск на курс, створюючи умови для спокійнішої торгівлі. Водночас триває сезонний попит з боку великих платників, який зростає поступово. Це дозволяє ринку залишатися контрольованим, без надмірного навантаження.

Також економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді. Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі. За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Інші новини:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НБУ курс курс валют курс гривні курс долара курс євро курс гривні курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень

"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень

18:38Економіка
Світло вимикатимуть до пізнього вечора: нові графіки на 7 листопада

Світло вимикатимуть до пізнього вечора: нові графіки на 7 листопада

18:26Україна
Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

18:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Втекти не вдасться: доля підготувала сюрприз для трьох знаків зодіаку

Втекти не вдасться: доля підготувала сюрприз для трьох знаків зодіаку

Останні новини

19:10

Почалася ядерна Санта-Барбара: Путін розіграв цілий спектакль

18:52

Склянки засяють за секунди: чим натерти посуд, щоб прибрати весь налітВідео

18:50

"Взяв пісню без дозволу": гурт "Тінь Сонця" розкрив деталі скандалу з Усиком

18:38

"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень

18:37

У Ніцці виявили квартиру родини Гетманцева вартістю 930 тисяч євро - журналіст

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
18:32

Чи є загроза тотального блекауту: РФ обрала цілі нових масованих ударів

18:26

Світло вимикатимуть до пізнього вечора: нові графіки на 7 листопада

18:16

Яніна Соколова розповіла про свою "терапію" після розставання з Харчишиним

18:11

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Реклама
17:52

Покровськ став "складною дилемою" для України і шансом для Путіна - WP

17:49

Головоломка для людей з гострим зором: знайдіть зефір серед тюленів за 11 секунд

17:42

Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

17:40

Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

17:30

Про запітнілі вікна можна забути: один хитрий трюк повністю усуне конденсатВідео

17:02

Шалений цінопад: вперше за місяці один продукт став значно дешевшим

17:01

Забрав понад 16 мільйонів і втік: поліція затримала підозрюваного правоохоронцяВідео

17:01

У Росії лунають вибухи: невідомі дрони вже вдруге атакували російський НПЗ

16:58

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

16:48

Окупанти атакували автобус у Херсоні: серед поранених - 14-річна дівчинка

16:24

Удар США по режиму Мадуро зіграє на руку Путіну: названо головну причину

Реклама
16:21

Чому 7 листопада не можна працювати допізна: яке церковне свято

16:17

Штрафів точно не буде: де водіям можна їздити із будь-якою швидкістю

16:10

Росія анонсувала диверсію на українській АЕС - в Україні розкрили план ворога

15:40

Ситуація на Покровському напрямку: ворог штурмує по всій лінії оборони

15:38

"Вважав дивною": Анна Саліванчук зізналася, чому пішла від нардепа Божкова

15:36

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

15:33

Від крадіжки взуття до стусанів нареченому: найнезвичайніші весільні традиції світу

15:31

США змінюють тактику переговорів з Росією - чого чекати тепер

15:30

Майже не ламаються і служать роками: 10 найнадійніших сімейних кросоверів

15:02

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

14:46

Предки вважали його талісманом: в Україні росте рідкісний водяний горіхВідео

14:32

Заводи зупиняють виробництво популярного продукта - що відбувається з цінами

14:29

Резерви зміцнили фланги: штурмовики ЗСУ зупинили ворога і зачищають Покровськ

14:23

Більше 2,5 тис. гірників під землею: удар РФ знеструмив шахти на Дніпропетровщині

14:18

Який вигляд має Ріанна після третіх пологів: перша публічна поява

14:17

День, коли потрібно згадувати померлих: суворі прикмети у свято 7 листопада

14:08

Прогріє до +16: які регіони України зможуть потішитися сонячною осінню

14:01

Росія знову вдарила по енергетиці: в яких областях найскладніша ситуація

13:55

Говорити "б/у" - груба помилка: як правильно українською називати такі речіВідео

13:55

Як продовжити життя старому дереву: поради досвідчених садівників

Реклама
13:45

Оголошено дату довгоочікуваної прем’єри "Кава з кардамоном. Сила землі" новини компанії

13:30

"Вдалося відкинути росіян": ЗСУ пішли в контратаку і вибили ворога в Куп'янську

13:24

Палають десятки локомотивів: ГУР розповіло про зухвалу диверсію в РФВідео

13:10

Виявився водієм: стала відома особа чоловіка з кортежу Джолі після скандалу з ТЦК

13:09

Сергій Танчинець таємно одружився зі своєю піарницею

12:44

Не поспішайте купувати долари: експерти назвали оптимальну валюту для заощаджень

12:40

Як не втратити 6500 грн зимової підтримки: українців попередили про шахрайську схему

12:17

Учені знайшли "печеру жаху" з гігантською павутиною і десятками тисяч павуків

12:15

Купа ударів та багато поранених: Зеленський різко відреагував на ворожі удариФото

12:07

Меган Маркл прийняла шокуюче рішення: Гаррі відреагував

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти