Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

Національний банк України підвищив офіційний курс долара, євро та злотого на 5 листопада 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
На п'ятницю, 7 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,08 грн/дол., що на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.
Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,52 грн/євро, що на 19 копійок більше, ніж 6 листопада. Щодо євро гривня послабила свої позиції.
Курс злотого на 7 листопада
6 листопад НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,35 грн/злот. 7 листопада курс трохи змінився - 11,40. Таким чином гривня подешевшала на 5 копійок.
Раніше Главред публікував свіжий прогноз фінансових аналітиків. Регулятор пом’якшує тиск на курс, створюючи умови для спокійнішої торгівлі. Водночас триває сезонний попит з боку великих платників, який зростає поступово. Це дозволяє ринку залишатися контрольованим, без надмірного навантаження.
Також економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді. Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі. За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.
Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.
Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
