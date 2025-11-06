"Вважав дивною": Анна Саліванчук зізналася, чому пішла від нардепа Божкова

Коротко:
- Анна Саліванчук у розлученні з Олександром Божковим
- Лише через два роки акторка пояснила, чому розлучилася
Українська акторка Анна Саліванчук і нардеп та експродюсер Студії Квартал 95 Олександр Божков розлучилися в травні 2023 року після восьми років разом. Про розрив артистка мовчала цілий рік, ще стільки ж - приховувала його причину.
Лише зараз, у бесіді з Oboz.ua, Саліванчук розповіла, що сталося між нею і Божковим. За словами Анни, у неї та її чоловіка були абсолютно різні погляди на сім'ю, що і стало одним із вирішальних факторів для початку кінця.
"Коли ми вперше поїхали до моїх рідних, він щиро дивувався: чому всі такі веселі, чому всі так раді бачити одне одного. Мою маму спершу навіть вважав трохи дивною — вона постійно усміхалася. Потім приїхав додому й розповідав батькам про "людей, у яких завжди все добре", - згадує акторка.
Анна також додала, що сімейні стосунки, тепло, яке рідні дарують одне одному, єднання - все це вкрай важливо для неї. Олександр виховувався в іншій атмосфері, тому багато чого йому зрозуміти було складно.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, чим закінчився скандал з Okay Eva і брендом Bazhane. Єва Коршик повідомила, як вирішила ситуацію після відмови компанії співпрацювати з нею.
Також заручена співачка і фронтвумен Kazka Олександра Заріцька заговорила про вагітність - вона натякнула, що в її найближчі плани входить материнство.
Читайте також:
- "Сім'я": Володимир Ярославський зробив публічне зізнання
- Дмитро Кулеба зробив пропозицію коханій - що вона відповіла
- Святослав Вакарчук уперше розсекретив дружину і показав дітей - деталі
Про персону: Анна Саливанчук
Анна Валеріївна Саліванчук - українська акторка театру і кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карого. І. К. Карпенка-Карого.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред