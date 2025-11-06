"Вважав дивною": Анна Саліванчук зізналася, чому пішла від нардепа Божкова

Чоловік Саліванчук так і не зміг звикнути до особливостей обраниці.

https://glavred.net/starnews/schital-strannoy-anna-salivanchuk-priznalas-pochemu-ushla-ot-nardepa-bozhkova-10712933.html Посилання скопійоване

Анна Саліванчук розлучення - чому Саліванчук і Божков розлучилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Коротко:

Анна Саліванчук у розлученні з Олександром Божковим

Лише через два роки акторка пояснила, чому розлучилася

Українська акторка Анна Саліванчук і нардеп та експродюсер Студії Квартал 95 Олександр Божков розлучилися в травні 2023 року після восьми років разом. Про розрив артистка мовчала цілий рік, ще стільки ж - приховувала його причину.

Лише зараз, у бесіді з Oboz.ua, Саліванчук розповіла, що сталося між нею і Божковим. За словами Анни, у неї та її чоловіка були абсолютно різні погляди на сім'ю, що і стало одним із вирішальних факторів для початку кінця.

відео дня

"Коли ми вперше поїхали до моїх рідних, він щиро дивувався: чому всі такі веселі, чому всі так раді бачити одне одного. Мою маму спершу навіть вважав трохи дивною — вона постійно усміхалася. Потім приїхав додому й розповідав батькам про "людей, у яких завжди все добре", - згадує акторка.

Анна також додала, що сімейні стосунки, тепло, яке рідні дарують одне одному, єднання - все це вкрай важливо для неї. Олександр виховувався в іншій атмосфері, тому багато чого йому зрозуміти було складно.

Анна Саліванчук розлучення - чому Саліванчук і Божков розлучилися / фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чим закінчився скандал з Okay Eva і брендом Bazhane. Єва Коршик повідомила, як вирішила ситуацію після відмови компанії співпрацювати з нею.

Також заручена співачка і фронтвумен Kazka Олександра Заріцька заговорила про вагітність - вона натякнула, що в її найближчі плани входить материнство.

Читайте також:

Про персону: Анна Саливанчук Анна Валеріївна Саліванчук - українська акторка театру і кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру на Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карого. І. К. Карпенка-Карого.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред