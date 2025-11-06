Рус
Шалений цінопад: вперше за місяці один продукт став значно дешевшим

Марія Николишин
6 листопада 2025, 17:02
Ціна навіть на 18% нижча, ніж у листопаді минулого року.
Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні неочікувано подешевшали огірки
  • Зараз їх продають вже по 80-105 грн/кг
  • За тиждень вартість овоча впала в середньому на 17%

В Україні вперше за кілька місяців знижуються відпускні ціни на огірки. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що істотне підвищення цін на тепличні огірки в Україні протягом декількох місяців негативно позначилося на попиті і, відповідно, на темпах збуту наявних партій продукції.

На сьогоднішній день ціни на огірки в Україні варіюється в межах 80-105 грн/кг, хоча раніше були в межах 100-120 грн/кг. Так, за тиждень вартість овоча впала в середньому на 17%.

"Додатковим фактором для зміцнення знижувальної цінової динаміки стало різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості. При цьому більшість продавців припускають, що незабаром ціни на імпортні огірки будуть знижуватися і далі", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні надходять у продаж в середньому на 18% дешевше, ніж на початку листопада минулого року.

Який продукт в Україні подорожчає під Новий рік

Експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва Оксана Руженкова сказала, що українців чекає помітне підвищення цін на курятину ближче до зимових свят - Різдва та Нового року.

За її словами, у цей період вартість м'яса буде підвищена через сезонне зростання попиту.

"До кінця року має спрацювати сезонний фактор посилення попиту напередодні різдвяних свят. Тому виробники знову почнуть підвищувати ціни на свій товар", - наголосила вона.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на цибулю в Україні знову зменшились. Все через те, що попит на овоч істотно впав, але пропозиція на ринку помітно збільшилася.

Також відомо, що ситуація з виробництвом вершкового масла в Україні різко погіршується. Через збитковість багато заводів змушені скорочувати виробництво або й зовсім його припиняти.

Крім того, зростання витрат на електроенергію утримує ціни на молочну продукцію в Україні на високому рівні, тоді як через зниження купівельної спроможності споживачів попит на свіжі молочні товари зменшується.

