Сергій Танчинець таємно одружився зі своєю піарницею

Коротко:
- Сергій Танчинець засвітив обручку
- Що відомо про його особисте життя
Український відомий співак і фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, можливо, одружився з коханою Юліаною Корецькою.
На своїй сторінці в Instagram Юліана опублікувала відео, на якому показався Сергій з обручкою на безіменному пальці.
Музикант позував у помаранчевому худі та тримав на руках кота. Увагу привернула каблучка артиста з жовтого металу.
До речі, Танчинець освідчився Корецькій ще в липні 2025 року, але поки вони не повідомляли про одруження.
Заручини Сергія Танчинця та Юліани Корецької
Сергій Танчинець у травні 2024 року розкрив свій роман із піар-менеджеркою колективу Юліаною Корецькою. Музикант освідчився обраниці під час спільного відпочинку в Карпатах. Крім обручки з каменем він підніс Юліані величезний букет ніжно-рожевих півоній.
Зазначимо, як повідомляв Главред, співак і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук багато років приховував свою дружину і дітей, але вирішив розкрити таємницю. У документальному фільмі про історію колективу "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", який вийшов у прокат 6 листопада, Святослав зізнався, що його дружиною стала продюсерка Євгенія Яцута, разом вони виховують двох дітей.
А також актор і військовослужбовець Данило Мірешкін зізнався, що розлучається зі своєю дружиною - акторкою Ксенією Даніловою. Актор зазначив, що непорозуміння у шлюбі в них були ще до повномасштабної війни, а зараз вони вирішили будувати життя окремо.
Про персону: Сергій Танчинець
Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).
