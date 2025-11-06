Сергій Танчинець таємно одружився зі своєю піарницею

Сергій Танчинець тепер не холостяк.

Сергій Танчинець у новому статусі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юліана Корецька

Сергій Танчинець засвітив обручку

Що відомо про його особисте життя

Український відомий співак і фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, можливо, одружився з коханою Юліаною Корецькою.

На своїй сторінці в Instagram Юліана опублікувала відео, на якому показався Сергій з обручкою на безіменному пальці.

Музикант позував у помаранчевому худі та тримав на руках кота. Увагу привернула каблучка артиста з жовтого металу.

Сергій Танчинець з обручкою / фото: скрін instagram.com, Юліана Корецька

До речі, Танчинець освідчився Корецькій ще в липні 2025 року, але поки вони не повідомляли про одруження.

Сергій Танчинець і Юліана Корецька / фото: instagram.com, Юліана Корецька

Заручини Сергія Танчинця та Юліани Корецької

Сергій Танчинець у травні 2024 року розкрив свій роман із піар-менеджеркою колективу Юліаною Корецькою. Музикант освідчився обраниці під час спільного відпочинку в Карпатах. Крім обручки з каменем він підніс Юліані величезний букет ніжно-рожевих півоній.

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук багато років приховував свою дружину і дітей, але вирішив розкрити таємницю. У документальному фільмі про історію колективу "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", який вийшов у прокат 6 листопада, Святослав зізнався, що його дружиною стала продюсерка Євгенія Яцута, разом вони виховують двох дітей.

А також актор і військовослужбовець Данило Мірешкін зізнався, що розлучається зі своєю дружиною - акторкою Ксенією Даніловою. Актор зазначив, що непорозуміння у шлюбі в них були ще до повномасштабної війни, а зараз вони вирішили будувати життя окремо.

Про персону: Сергій Танчинець Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).

