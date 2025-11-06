Забрав понад 16 мільйонів і втік: поліція затримала підозрюваного правоохоронця

Юрія Рибянського підозрюють у викраденні арештованих коштів.

Поліція затримала Юрія Рибянського, який викрав гроші / Колаж: Главред, фото: поліція Києва, pixabay

Що відомо:

Київський правоохоронець раптово не вийшов на роботу і зник

У поліції відкрили кримінальну справу

Поліцейського підозрюють у крадіжці заарештованих грошей

У Києві правоохоронець зник з робочого місця разом з великою кількістю грошей. Про це повідомляє поліція Києва.

Начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві Юрій Рибянський не вийшов на службу та не виходив на зв'язок. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий" та негайно розпочали пошуки поліцейського.

"Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів. Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Згодом у поліції уточнили, що вони знайшли Рибянського та вже затримали його.

Радниця комунікації ДБР Тетяна Сап'ян зазначила, що затриманий міг привласнити понад 16 мільйонів гривень.

"Людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового розслідування. Орієнтовно мова йде про понад 16 мільйонів гривень і переважно ця сума була в доларах", - зазначила вона ефірі телемарафону.

Дивіться відео про затриманого правоохоронця:

Поліція затримала Юрія Рибянського, який викрав гроші / фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник голови КМДА отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон. За даними ЗМІ йдеться про Володимира Прокопіва.

Також в Україні затримали адвоката, який здавав місця зберігання озброєння ЗСУ та коригував ракетні удари ворога по Дніпру. Згодом він намагався виїхати з України.

