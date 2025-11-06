'Вдалося відкинути росіян': ЗСУ пішли в контратаку і вибили ворога в Куп'янську

Ворог прагне закріпитися в будівлях, щоб накопичити там живу силу і просунутися далі, розповів Віктор Трегубов.

ЗСУ ведуть важкі бої за Куп'янськ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Головне:

Окупантів РФ витіснили з північної частини Куп'янська

Тривають бої в місті, ситуація непроста

Підрозділи Сил оборони України витіснили російські окупаційні війська з північної частини Куп'янська Харківської області, проте ситуація в місті залишається складною, повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"На даний момент була серія контратак у північній частині міста, росіян вдалося витіснити, але ситуація нестабільна. Тривають бої в місті, які динамічно змінюються. Хоча вдалося відкинути росіян, але в місті все ще непросто", - сказав він в ефірі телемарафону.

Український офіцер пояснив, що ворог прагне закріпитися в будівлях, щоб накопичити там живу силу і просунутися далі.

"Загалом ця тактика використовується вздовж усієї лінії розмежування. Знайти місце, яке відносно захищене від ударів безпілотників, накопичити там певну кількість живої сили і просунутися далі", - зазначив він.

Представник ОС також повідомив про те, що Вовчанськ Харківської області майже повністю зруйнований, а росіяни намагаються витіснити українські війська з його південної частини. "У плані контролю там ситуація для нас неприємна", - додав офіцер.

Він також зазначив, що ворог майже не використовує важку техніку на Харківському напрямку, оскільки вона одразу уражається українськими безпілотниками.

Бої за Куп'янськ: дані силовиків

Бої в районі Куп'янська на Харківщині тривають, проте інформація російських ЗМІ про "оточення" міста не відповідає дійсності. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі для преси заявив, що такі повідомлення - не що інше, як черговий фейк російської пропаганди. За його словами, ситуація на цьому напрямку повністю контролюється українськими силами оборони.

