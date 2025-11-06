'Вдалося відкинути росіян': ЗСУ пішли в контратаку і вибили ворога в Куп'янську

Головне:
- Окупантів РФ витіснили з північної частини Куп'янська
- Тривають бої в місті, ситуація непроста
Підрозділи Сил оборони України витіснили російські окупаційні війська з північної частини Куп'янська Харківської області, проте ситуація в місті залишається складною, повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
"На даний момент була серія контратак у північній частині міста, росіян вдалося витіснити, але ситуація нестабільна. Тривають бої в місті, які динамічно змінюються. Хоча вдалося відкинути росіян, але в місті все ще непросто", - сказав він в ефірі телемарафону.
Український офіцер пояснив, що ворог прагне закріпитися в будівлях, щоб накопичити там живу силу і просунутися далі.
"Загалом ця тактика використовується вздовж усієї лінії розмежування. Знайти місце, яке відносно захищене від ударів безпілотників, накопичити там певну кількість живої сили і просунутися далі", - зазначив він.
Представник ОС також повідомив про те, що Вовчанськ Харківської області майже повністю зруйнований, а росіяни намагаються витіснити українські війська з його південної частини. "У плані контролю там ситуація для нас неприємна", - додав офіцер.
Він також зазначив, що ворог майже не використовує важку техніку на Харківському напрямку, оскільки вона одразу уражається українськими безпілотниками.
Бої за Куп'янськ: дані силовиків
Бої в районі Куп'янська на Харківщині тривають, проте інформація російських ЗМІ про "оточення" міста не відповідає дійсності. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі для преси заявив, що такі повідомлення - не що інше, як черговий фейк російської пропаганди. За його словами, ситуація на цьому напрямку повністю контролюється українськими силами оборони.
Ситуація на Куп'янському напрямку - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони завдали точних ударів по росіянах у Куп'янську Харківської області. У результаті ворожий наступ там загальмувався, повідомив начальник управління комунікації Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як повідомлялося раніше, Олександр Сирський спростував "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську. Заяви пропаганди РФ про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності, підкреслив Олександр Сирський.
Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.
Про персону: Віктор Трегубов
Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".
Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.
Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.
У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.
