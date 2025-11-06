Який вигляд має Ріанна після третіх пологів: перша публічна поява

Коротко:
Легендарна барбадоська співачка Ріанна з'явилася на публіці вперше після народження своєї третьої дитини від бойфренда Роккі.
Ріанна народила менше двох місяців тому, і з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення премії CFDA (Ради модельєрів Америки), яка пройшла в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку.
Її партнер, 37-річний A$AP Rocky, уперше з'явився на червоній доріжці разом із подружжям після народження їхньої третьої дитини і першої доньки Рокі Айріш Маєрс 13 вересня.
Ріанна з'явилася в сукні Alaïa на церемонії вручення премії CFDA. Вона одягла чорний тренчкот довжиною до щиколотки з цікавим асиметричним вирізом на одній нозі на чорну сорочку в тон і додала родзинку своєму образу, заправивши білі штани в туфлі на підборах.
Волосся Ріанни було гладко зачесане назад, а густий косий чубчик доповнено ефектним срібним каффом.
Раніше стало відомо про те, що на історичній церемонії Met Gala з безліччю новинних моментів Ріанна і A$AP Rocky знову затьмарили всіх.
Раніше Главред писав про те, що Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.
Про персону: Ріанна
Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка і філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".
