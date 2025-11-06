Який вигляд має Ріанна після третіх пологів: перша публічна поява

Ріанна з'явилася на публічному заході з Роккі.

Ріанна вперше вийшла на публіку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарна барбадоська співачка Ріанна з'явилася на публіці вперше після народження своєї третьої дитини від бойфренда Роккі.

Ріанна народила менше двох місяців тому, і з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення премії CFDA (Ради модельєрів Америки), яка пройшла в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку.

Її партнер, 37-річний A$AP Rocky, уперше з'явився на червоній доріжці разом із подружжям після народження їхньої третьої дитини і першої доньки Рокі Айріш Маєрс 13 вересня.

Ріанна нещодавно стала мамою /ua.depositphotos.com

Ріанна з'явилася в сукні Alaïa на церемонії вручення премії CFDA. Вона одягла чорний тренчкот довжиною до щиколотки з цікавим асиметричним вирізом на одній нозі на чорну сорочку в тон і додала родзинку своєму образу, заправивши білі штани в туфлі на підборах.

Ріанна тепер багатодітна мати / ua.depositphotos.com

Волосся Ріанни було гладко зачесане назад, а густий косий чубчик доповнено ефектним срібним каффом.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо про те, що на історичній церемонії Met Gala з безліччю новинних моментів Ріанна і A$AP Rocky знову затьмарили всіх.

Раніше Главред писав про те, що Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.

Про персону: Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка і філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

