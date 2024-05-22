"Стратегія не ідеальна": у NYT розповіли про повільний відступ ЗСУ на Харківщині

Україна реалізувала свою стратегію на Харківщині з деякими помилками, пишуть журналісти.

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Стратегія ЗСУ на Харківщині навряд чи ідеальна - NYT / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК Захід

Російським окупантам не вистачає військ для захоплення Харкова, але можливо армія РФ зможе просунутися на відстань артилерійського вогню, що призведе до ще більшого потоку біженців. Водночас, українські війська застосовують стратегію ведення бойових дій з повільним відступом на більш укріплені позиції.

Як пише The New York Times, стратегія ЗСУ на Харківщині навряд чи ідеальна.

Автори статті зазначають, що Україна, у якої недостатньо військ і боєприпасів, вимушено застосовує цю стратегію після того, як російські війська захопили Авдіївку в лютому 2024 року.

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"Тактика росіян радикально змінилася порівняно з 2022 роком. Тоді вони прийшли колонами, йшли до Харкова, бо думали, що на них чекатимуть", - сказав начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади капітан Петро Левковський.

А зараз, за його словами, російські війська "стріляють з артилерії на великі відстані, знищують усе, потім невеликими групами йдуть на штурм, але у великій кількості за різними напрямками".

"Куди б вони [окупанти] не прийшли, вони просто зрівняли все з землею", - цитує NYT поліцейського, який брав участь в евакуації жителів Вовчанська.

Журналісти зазначають, що Україна реалізувала свою стратегію на Харківщині з деякими помилками.

"Тактика оборони з одночасним відступом невеликими кроками дозволяє слабшим силам завдати нападникам значних втрат. Ті, хто наступає, мають штурмувати ряд за рядом позиції, просуваючись уперед, постійно порушуючи прикриття та наражаючи себе на артилерійські обстріли", - ідеться в статті.

Також видання пише, що наступ РФ 2024, судячи з усього, був спрямований на те, щоб розтягнути і без того слабкі та недостатньо оснащені сили України шляхом відволікання військ з Донбасу на сході України, який все ще розглядають як ймовірну мету російського наступу цього літа.

Наразі переміщено близько 8000 осіб. Докладаються зусилля з евакуації переважно літніх людей із міст і сіл, що знаходяться на шляху російського наступу.

Наступ РФ 2024 - бої на Харківщині

ЗСУ зуміли зупинити наступ армії країни-агресора РФ на Харківщині. Зокрема, завдяки зброї зі США. Про це заявив 22 квітня аналітик німецького видання Bild Юліан Репке. За його словами, просування російської армії застопорилося за 11 діб після того, як вона перейшла державний кордон у Харківській області.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії на Харківщині та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Ситуацію на півночі Харківщини вдалося стабілізувати, заявив днями президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти просунулися вглиб території України на 10 кілометрів. Мета ворога - захоплення Вовчанська.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан вважає, що російські окупанти до Харкова точно не підійдуть. За його словами, у них для цього немає ні сил, ні засобів.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу. За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики. На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

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