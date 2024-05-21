Кількість боїв зменшується: в ЗСУ розповіли про тактику ворога у Вовчанську

Сили оборони тримаються та намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

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Силам оборона вдалось стабілізувати ситуацію у Вовчанську / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Ситуація в Харківській області залишається складною. Місто Вовчанськ є однією з головних цілей росіян, але Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Він наголосив, що окупанти все ще не полишають спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці.

"Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ", – повідомив Волошин в ефірі телемарафону. відео дня

Речник ОСУВ "Хортиця" також додав, що російські війська поєднують наземні штурми з авіаційними ударами. Зокрема, окупанти застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області.

Повідомляється, що на Харківському напрямку за минулий день росіяни здійснили 83 атаки. Станом на ранок сьогоднішнього дня вже відбулося 5 бойових зіткнень.

"Мушу зазначити, що кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі. Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ", – підкреслив Волошин.

Він додав, що Сили оборони тримаються та намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися якраз в житловій забудові.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Наступ РФ 2024 - ситуація на Харківщині

Нагадаємо, на Харківському та Сумському напрямку відбувається накопичення та перекидання сил ворога.

Попри те, що армія країни-агресорки Росії зайняла "сіру зону" у прикордонні на півночі Харківської області, першої лінії оборонних споруд вона так і не дісталася, сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

Росія продовжує наступ в Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Белгородською областю та наблизитися до Харкова в радіус дії артилерії, повідомляє Інститут вивчення війни.

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