Покровськ став "складною дилемою" для України і шансом для Путіна - WP

Віталій Кірсанов
6 листопада 2025, 17:52
Військові аналітики кажуть, що з військової точки зору вихід із Покровська дасть Україні певні переваги.
Покровськ став "складною дилемою" для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполіція

Що написано в матеріалі The Washington Post:

  • Захоплення Покровська стане найбільшим досягненням РФ після Бахмута
  • Відступ України з Покровська не означає, що РФ автоматично набере обертів

Кремль намагається всіма силами окупувати Покровськ, щоб продемонструвати Дональду Трампу "нездатність" України стримувати російський наступ. Про це пише The Washington Post.

Автори публікації зокрема посилаються на думку наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень (Київ) Миколи Бєлєскова. Він вважає, що в голові Путіна захоплення Покровська має бути саме тим, що "переконає" президента США в "неминучості" російської перемоги, а також у "марності" подальшої допомоги Україні.

Дилема для Києва

На думку експерта, Київ опинився перед "дуже складною дилемою". З одного боку українська влада має враховувати політичні наслідки втрати міста, яке може стати для РФ важливою перемогою саме в дипломатичній, а не військовій сфері. Як зазначають автори публікації, захоплення Покровська стане найбільшим досягненням Росії після Бахмута, окупованого ще на початку 2023 року.

З іншого боку Києву треба уникати надмірних військових втрат і не допускати критичного виснаження військ у боротьбі на невигідних рубежах. У минулому українське командування вже критикували за запізнілі рішення з виведення військ з Бахмута та Авдіївки.

Війна після Покровська

Водночас військові аналітики кажуть, що з військової точки зору вихід із Покровська дасть Україні певні переваги. За словами фінського експерта Еміля Кастехельмі, вивільнені з Покровська та Мирнограда сили зможуть закріпитися на нових рубежах одразу за межами міста. Це також спростить українську логістику.

"Відступ України з цього району не означає, що Росія автоматично набере обертів, якими вона зможе негайно скористатися", - написав він у соцмережі X, зазначивши, що збереження особового складу для України важливіше за утримання території за будь-яку ціну.

З ним погоджується старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман, який нещодавно відвідав українські війська поблизу Покровська.

"Зрештою, Покровськ - це просто ще один сектор. Найважливіше - це те, щоб Україна зберегла свої сили і уникла оточення там", - сказав він.

Наступ росіян на Покровськ - думка експерта

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що особисто для Володимира Путіна Покровсько-Мирноградський напрямок зараз є одним із головних пріоритетів.

Він вважає, що російське командування, ймовірно, перекидатиме додаткові сили і техніку, щоб посилити тиск на українську оборону. Для цього ворог може знімати ресурси з інших ділянок фронту.

Покровський напрямок - останні новини

Як писав Главред раніше, ЗСУ успішно провели операцію в центрі Покровська, спростувавши заяви росіян і повернувши на будівлю міськради український прапор. Раніше російські загарбники поширювали інформацію ніби місто повністю під його контролем і що на міській раді піднято їхній прапор.

Крім того, росіяни просунулися в чотирьох населених пунктах одразу в трьох областях України - у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській. Українська армія ж просунулася на Покровському напрямку - поблизу села Шахове.

Нагадаємо, у Генштабі спростували інформацію про оточення Покровська. Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Зазначається, що наразі проводяться заходи з блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ.

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

війна в Україні штурми Покровськ The Washington Post Десантно-штурмові війська
