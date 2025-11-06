Рус
Більше 2,5 тис. гірників під землею: удар РФ знеструмив шахти на Дніпропетровщині

Дар'я Пшеничник
6 листопада 2025, 14:23оновлено 6 листопада, 15:44
167
Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню.
Шахта
РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: Freepik

Що відомо:

  • Російська атака знеструмила 8 шахт на Дніпропетровщині
  • Рятувальники оперативно евакуювали всіх працівників
  • Міненерго називає інцидент енергетичним терором

У четвер, 6 листопада, внаслідок чергової російської атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області було знеструмлено одразу вісім вугільних шахт. На момент удару під землею перебували 2595 гірників, життя яких опинилося під загрозою.

Завдяки оперативним діям рятувальників та персоналу шахт усіх працівників вдалося безпечно евакуювати на поверхню. За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.

відео дня

Міністерство енергетики України назвало інцидент черговим проявом енергетичного терору з боку Росії. Очільниця Міненерго Світлана Гринчук наголосила:

"Росія продовжує воювати з цивільними. Їхня тактика очевидна - залишити українців без світла і тепла взимку".

Атака на шахти - не лише удар по енергетиці, а й пряма загроза життю тисяч людей, які щодня працюють у надскладних умовах. Подібні дії вкотре демонструють, що російські удари спрямовані на критичну інфраструктуру та мирне населення.

Яка тактика ударів РФ по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду оцінив ризики для української енергосистеми цієї осені та взимку. Він зазначив, що Росія змінила тактику атак, тепер зосереджуючись не лише на великих електростанціях, а й на локальних енергетичних об’єктах у прикордонних та прифронтових регіонах.

Під постійними ударами опинилися Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, що створює додаткові ризики для стабільності електропостачання.

Російські атаки на українські шахти

Раніше Главред розповідав, що окупанти 19 жовтня масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 людей опинилися під землею внаслідок удару.

Також раніше, 26 серпня, війська РФ завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Окрім цього, в цей же день ворог обстріляв низку населених пунктів біля Добропілля. Внаслідок цього там було знеструмлено частину місцевих шахт, сотні шахтарів опинилися під землею. Втім, їх вдалося евакуювати на поверхню.

Інші важливі новини:

Про персону: Світлана Гринчук

Світлана Гринчук - заступник міністра енергетики України з 05 вересня 2023 року, зазначили у Міненергетики.

Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні шахты гірник Дніпропетровська область
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в УкраїніВідео

