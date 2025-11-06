Рус
Як не втратити 6500 грн зимової підтримки: українців попередили про шахрайську схему

Інна Ковенько
6 листопада 2025, 12:40
Українцям пропонують "оформити картку для отримання виплати".
6500 зимової підтримки: українців попередили про шахрайську схему
Коротко про головне:

  • Держава анонсувала допомогу у розмірі 6500 гривень для вразливих груп населення
  • З'явилася нова шахрайська схема щодо виплат
  • Шахраї пропонують "оформити карту для отримання виплати 6500 гривень"

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити картку для виплати у розмірі 6500 гривень для українців.

Саме таку суму одноразової грошової допомоги для соціально вразливих груп раніше погодив Кабмін. Про шахрайську схему попереджає голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

відео дня

"Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують "оформити карту для отримання виплати 6500 гривень". Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти "спеціальні" картки, адже більшість виплат здійснюється через Дію", - йдеться в повідомленні.

Гетманцев нагадав, що ніколи не треба переходити за сумнівними посиланнями та передавати дані свої банківської карти. Жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси. Варто ігнорувати такі "пропозиції" та не передавати свої дані стороннім особам.

Хто отримає 6500 гривень допомоги

На зиму 2025-2026 у межах зимової підтримки Держава запускає програму "Тепла зима" - державна допомога у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян. Про це розповідає прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Кошти можна буде витратити на ліки, одяг, взуття та інші першочергові потреби.

Допомогу нададуть таким категоріям:

  • Діти-сироти
  • Діти під опікою
  • Діти з інвалідністю в прийомних сім’ях
  • Діти внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
  • ВПО з інвалідністю
  • Самотні пенсіонери

"Зимова підтримка" - що відомо

Як писав Главред раніше, цьогоріч президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення.

Взимку 2025-2026 року українці отримають від уряду 1000 гривень. Виплату можуть отримати всі громадяни України, повнолітні і неповнолітні. Подати заявку на отримання виплат у межах програми "Зимова підтримка" можна буде від 15 листопада до 15 грудня.

Крім цього, Зеленський анонсував запуск спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців - "УЗ-3000". У межах програми кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

