Росія знову вдарила по енергетиці: в яких областях найскладніша ситуація

Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Росіяни знову завдали удар по енергетичній інфраструктурі двох областей України / Колаж: Главред, Фото: ДСНС, Укренерго

Головне:

Росіяни знову завдали удар по енергетичній інфраструктурі Харківської та Чернігівської областей

Аварійно-відновлювальні роботи тривають

По всій Україні графіки відключень електроенергії діють до 22:00

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей.

Графіки відключень електроенергії сьогодні діють до 22:00 по всій території України. Про це повідомило Міненерго у четвер, 6 листопада.

"Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - йдеться в повідомленні. Удари по енергетиці - думка експерта Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів Главреду про нову стратегію масового терору проти України, намагаючись зробити великі міста, зокрема Київ, непридатними для життя.

"Удари по критичній інфраструктурі та об'єктах енергетики мають на меті не військові цілі. Такими діями Кремль хоче змусити українців капітулювати", - сказав експерт.

Він підкреслив, що це - стратегія масового терору. Жданов наголосив, що Путін обрав її, бо більше нічого не має. Навіть загроза ядерною "дубиною", яку Путін знову витягнув, вже не справляє враження. Рекомендуємо: Атака по енергетиці: частина Сумщини залишилася без електрики через ворожі удари

Сьогодні з 08:00 до 22:00 по всій території України діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Атаки Росії на Україну - що відомо

Як повідомляв Главред раніше, країна-агресор РФ зробила ставку на удари по енергетичній інфраструктурі України в найближчі місяці. Про це повідомив член комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію нас не тільки на фронті, а й у тилу.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Внаслідок атаки здійнялися сильні пожежі у багатьох областях. Росіяни цілились по газовій інфраструктурі.

Крім того, у ніч на 29 жовтня війська Росії здійснили масований обстріл цивільної інфраструктури Одеської області. Під удар потрапили об’єкти енергетики та транспорту, що спричинило серйозні пошкодження.

