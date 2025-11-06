Удар США по режиму Мадуро зіграє на руку Путіну: названо головну причину

Будь-які військові конфлікти у світі відволікають увагу США від ситуації в Україні.

Дональд Трамп закликав до відставки Ніколаса Мадуро / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/NicolasMaduro

Будь-які військові конфлікти у світі відволікають увагу США від ситуації в Україні

У випадку з Венесуелою російська пропаганда може діяти нахабно

Провідний експерт з питань Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Фечко заявив про те, що будь-які військові конфлікти у світі так чи інакше відволікають увагу як світової спільноти, так і, зокрема, Сполучених Штатів від ситуації в Україні.

"Пам'ятаємо війну в Секторі Газа, яка розпочалася 2023 року і стала для нас великою проблемою, адже увага багатьох країн значною мірою відійшла від українського питання", - нагадав він у коментарі Главреду.

За словами експерта, це, своєю чергою, дало змогу Росії використовувати риторику на кшталт: "Бачите, ми нічого такого не робимо".

"У випадку з Венесуелою російська пропаганда може діяти схожим чином - граючи на тезі, що Сполучені Штати здійснюють військові операції без рішень ООН і нібито поводяться так само, як і сама Росія. Тобто Москва намагатиметься маніпулювати цим на міжнародному рівні. Інша справа - наскільки такі аргументи сприйматимуться іншими країнами. Це, звісно, велике питання, адже контекст тут зовсім інший", - додав Фечко.

Імовірність удару США по режиму Мадуро: думка експерта

Журналіст Іван Яковина заявив, що Сполучені Штати, схоже, налаштовані серйозно втрутитися в ситуацію у Венесуелі та змінити там владу. Уже підготовлено список можливих цілей для авіаударів, а в регіон перекинуто бомбардувальники і військові кораблі. За його словами, шанси на успішне завершення цієї операції досить високі. При цьому, якщо ціни на нафту надовго знизяться на 10-15 доларів за барель, це може поставити під загрозу наявну модель російської економіки.

Раніше повідомлялося про те, що венесуельський диктатор Ніколас Мадуро попросив у Володимира Путіна про військову допомогу, оскільки США посилили тиск на Венесуелу. Мадуро надіслав Володимиру Путіну листа, в якому попросив допомоги в модернізації оборонних радарів і ремонті військової техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США готують військову операцію проти Мадуро. Білий дім розглядає радикальні заходи для усунення президента Венесуели від влади.

Як писав Главред, раніше Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.

Про персону: Іван Фечко Іван Фечко — український політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", де займається дослідженням Латинської Америки та Карибського басейну. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Американістика та європейські студії". Основні напрями його роботи — міжнародні відносини, інтеграційні процеси в Латинській Америці, зовнішня політика України щодо країн регіону, а також культурна дипломатія. Володіє українською, англійською та іспанською мовами, регулярно коментує геополітичні події для українських медіа.

