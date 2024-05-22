УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ за допомогою зброї зі США зупинили армію РФ на Харківщині - Bild

Дмитро Відоменко
22 травня 2024, 11:49
433
Відомий аналітик німецького видання Bild Юліан Репке заявив, що ЗСУ зупинили наступ армії Росії на Харківщині.
фронт, ЗСУ,
ЗСУ зупинили наступ РФ на Харківщині - Bild / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

ЗСУ зуміли зупинити наступ армії країни-агресора РФ на Харківщині. Зокрема, завдяки зброї зі США. Про це заявив аналітик німецького видання Bild Юліан Репке.

Він каже, що просування російської армії застопорилося 11 діб після того, як вона перейшла державний кордон у Харківській області.

Репке каже, що поблизу села Липці росіяни залишаються на тих самих позиціях, які їм вдалося захопити в перші 3 доби наступу.

відео дня

Тим часом у Вовчанську тривають бої ЗСУ з окупантами за місто. Утім, у його околицях, за даними Ріпці, також немає прогресу в армії РФ.

Аналітик зазначають - просування загарбників вдалося зупинити завдяки використанню ЗСУ нової американської зброї. Тепер українці активно використовують бомби GLSDB, ПТРК Javelin, артилерійські снаряди калібру 155 мм.

ЗСУ за допомогою зброї зі США зупинили армію РФ на Харківщині - Bild

"За один понеділок, 20 травня, ЗС РФ втратила в Україні 67 одиниць бронетехніки. Однак російське командування продовжує кидати війська в самовбивчі атаки", - підсумував він.

ЗСУ за допомогою зброї зі США зупинили армію РФ на Харківщині - Bild

Наступ РФ 2024 - ситуація на Харківщині

Росія продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 19 травня.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Ситуацію на півночі Харківщини вдалося стабілізувати, заявив днями президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти просунулися вглиб території України на 10 кілометрів. Мета ворога - захоплення Вовчанська.

Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

Бої в Харківській області не матимуть вирішального впливу на війну. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Уранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області і мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Стратегія не ідеальна": у NYT розповіли про повільний відступ ЗСУ на Харківщині

"Стратегія не ідеальна": у NYT розповіли про повільний відступ ЗСУ на Харківщині

12:50 Україна
Графіки відключення світла мають бути справедливими: в уряді зробили важливу заяву

Графіки відключення світла мають бути справедливими: в уряді зробили важливу заяву

11:52 Україна
"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

10:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Для чого мити полуницю з содою: секрет, який має знати кожен 18089

Для чого мити полуницю з содою: секрет, який має знати кожен

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра злила артистку 11042

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра "злила" артистку

Це буде сенсація : як Україна рознесе РФ і здобуде перемогу - прогноз 8850

"Це буде сенсація": як Україна "рознесе" РФ і здобуде перемогу - прогноз

Не повернеться : з'явилася офіційна заява палацу про Кейт Міддлтон 6408

"Не повернеться": з'явилася офіційна заява палацу про Кейт Міддлтон

Останні новини

12:50

"Стратегія не ідеальна": у NYT розповіли про повільний відступ ЗСУ на Харківщині

12:17

Відключення світла в Україні: в "Укренерго" пояснили, як довго вони триватимуть

12:10

Двохвилинний тест на розумовий вік: скільки собак ви бачите на картинці

12:02

Буде, як у Європі: ціна на бензин в Україні може сягнути шокуючої позначки

12:01

Путін поклав око на територію країни НАТО: головком Швеції заявив про перекидання військ

До кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - СвітанДо кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - Світан
11:52

Графіки відключення світла мають бути справедливими: в уряді зробили важливу заяву

11:50

Такі бутерброди зметуть за 1 секунду: швидкий рецепт смачної закускиВідео

11:49

ЗСУ за допомогою зброї зі США зупинили армію РФ на Харківщині - Bild

11:41

"Є такі пуритани": путіністка Валерія висловилася в бік своєї невістки

Реклама
11:36

Компанію SHERIFF атакують: правоохоронці встановлюють відповідальних

11:11

Таро-прогноз на повю 23 травня 2024: Ракам - прибуток, Дівам - подарунок, Рибам - зміниВідео

11:05

Повістка через Резерв+: чого чекати українцям після оновлення даних - Лубінець

11:05

Поранена дитина лишилася сиротою: РФ обстріляла будинок в Покровську, є загибліФото

10:55

Банки та обмінники відпустили курс: у які висоти "полетів" долар

10:40

Китайський гороскоп на завтра 23 травня: Щурам - важкий вибір, Драконам - тривожний сигнал

10:17

"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

10:16

РФ спробує заморозити бойові дії: Світан описав невтішний сценарій для окупантівВідео

09:49

Віталій Козловський показав крихітку-сина і здивував фанатів його танцями

09:19

Гороскоп на завтра 23 травня: Дівам - довгоочікуваний дзвінок, Рибам - підвищення

09:17

Путініст Пресняков звернувся до сина від Орбакайте і зробив гучне зізнання

Реклама
09:17

Відключення світла в Україні: що потрібно встигнути до зимиПогляд

09:10

Приречені на успіх: 4 знаки зодіаку, яким пощастить у червні

08:56

У яких пенсіонерів і за що заберуть пенсії: на це є 5 причин

08:50

Може дорого коштувати Києву: Білий дім звинуватили у відправленні зброї до Кенії

08:24

Закон про мобілізацію: спікер Міноборони пояснив, що чекає на "обмежено придатних"

08:10

Чим відрізняється війна в Газі та Україні: що варто знатиПогляд

08:00

Смачний вибір для вашого котика: новинка від торговельної марки М’ЯСНА МИСКА – паучі з великим вмістом натурального м’яса і корисних речовин новости компании

07:59

"Не повернеться": з'явилася офіційна заява палацу про Кейт Міддлтон

07:30

Конгресмени США закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

06:46

Уночі дрони РФ атакували об'єкти енергетики на Сумщині, Суми - без світла

06:10

Росія не погодиться з пропозиціями Глобального саміту миру: що буде даліПогляд

04:30

Як правильно варити зелену гречку: фатальна помилка може зіпсувати крупуВідео

04:05

"Питання вирішене": полковник ЗСУ прокоментував удари по РФ західною зброєюВідео

03:38

Зірковий шлюб Лопес і Аффлека практично розвалився - ЗМІ

03:00

Путіністка Валерія пішла проти Йосипа Пригожина - подробиці

02:29

Їхали задля евакуаціі людей: у Вовчанську росіяни вдарили по поліцейські машиніВідео

02:20

РФ використовуватиме вікно можливостей у найближчі 1,5 місяці: Світан попередив про небезпекуВідео

02:00

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" потрапила в серйозну аварію

01:55

Масована атака "шахедів": Сумська область залишилася без світла

01:41

"Вибух переорає поле": Гетьман сказав, чи існує загроза ядерного удару з боку РФВідео

Реклама
00:09

Є двопартійна підтримка: в США закликали Пентагон дозволити Україні бити по РФ

21 травня, вівторок
23:51

"Цього дня я втратив всіх": лідер Kalush Orchestra зізнався в залежності

22:53

"Це теплова пастка": полковник розповів про складнощі на фронті

22:43

"Їдь в Ізраїль і там давай концерт": росіяни накинулися на Максима Галкіна

22:38

РФ зібрала 10 тисяч ракет для обстрілів: Зеленський розповів, як цьому протидіяти

22:32

Путін лицемірно рознився через "порушення принципів" у спорті

21:57

"Не випустив жодної ракети": в ЗСУ розповіли деталі про знищений корабель РФ

21:54

Вдала розвідка спецзагону ЗСУ: пів дивізіону ППО РФ рознесли на трухляву – деталі

21:49

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра "злила" артистку

21:19

Ховає очі за окулярами: Ліза Ющенко відпочила в Москві на світській вечірці

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти