ЗСУ за допомогою зброї зі США зупинили армію РФ на Харківщині - Bild

ЗСУ зуміли зупинити наступ армії країни-агресора РФ на Харківщині. Зокрема, завдяки зброї зі США. Про це заявив аналітик німецького видання Bild Юліан Репке.
Він каже, що просування російської армії застопорилося 11 діб після того, як вона перейшла державний кордон у Харківській області.
Репке каже, що поблизу села Липці росіяни залишаються на тих самих позиціях, які їм вдалося захопити в перші 3 доби наступу.
Тим часом у Вовчанську тривають бої ЗСУ з окупантами за місто. Утім, у його околицях, за даними Ріпці, також немає прогресу в армії РФ.
Аналітик зазначають - просування загарбників вдалося зупинити завдяки використанню ЗСУ нової американської зброї. Тепер українці активно використовують бомби GLSDB, ПТРК Javelin, артилерійські снаряди калібру 155 мм.
"За один понеділок, 20 травня, ЗС РФ втратила в Україні 67 одиниць бронетехніки. Однак російське командування продовжує кидати війська в самовбивчі атаки", - підсумував він.
Наступ РФ 2024 - ситуація на Харківщині
Росія продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 19 травня.
За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.
Ситуацію на півночі Харківщини вдалося стабілізувати, заявив днями президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти просунулися вглиб території України на 10 кілометрів. Мета ворога - захоплення Вовчанська.
Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.
Бої в Харківській області не матимуть вирішального впливу на війну. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Уранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області і мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Інші новини:
- Вихід ЗСУ на кордони 1991 року: Жданов пояснив, чи реально це
- Плани Кремля не змінилися: експерт сказав, чого насправді хоче Путін
- Вибухи в Харкові: РФ вдарила по одному з улюблених місць відпочинку, є постраждалі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред