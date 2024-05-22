ЗСУ за допомогою зброї зі США зупинили армію РФ на Харківщині - Bild

Відомий аналітик німецького видання Bild Юліан Репке заявив, що ЗСУ зупинили наступ армії Росії на Харківщині.

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ЗСУ зупинили наступ РФ на Харківщині - Bild / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

ЗСУ зуміли зупинити наступ армії країни-агресора РФ на Харківщині. Зокрема, завдяки зброї зі США. Про це заявив аналітик німецького видання Bild Юліан Репке.

Він каже, що просування російської армії застопорилося 11 діб після того, як вона перейшла державний кордон у Харківській області.

Репке каже, що поблизу села Липці росіяни залишаються на тих самих позиціях, які їм вдалося захопити в перші 3 доби наступу.

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Тим часом у Вовчанську тривають бої ЗСУ з окупантами за місто. Утім, у його околицях, за даними Ріпці, також немає прогресу в армії РФ.

Аналітик зазначають - просування загарбників вдалося зупинити завдяки використанню ЗСУ нової американської зброї. Тепер українці активно використовують бомби GLSDB, ПТРК Javelin, артилерійські снаряди калібру 155 мм.

"За один понеділок, 20 травня, ЗС РФ втратила в Україні 67 одиниць бронетехніки. Однак російське командування продовжує кидати війська в самовбивчі атаки", - підсумував він.

Наступ РФ 2024 - ситуація на Харківщині

Росія продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 19 травня.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Ситуацію на півночі Харківщини вдалося стабілізувати, заявив днями президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти просунулися вглиб території України на 10 кілометрів. Мета ворога - захоплення Вовчанська.

Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

Бої в Харківській області не матимуть вирішального впливу на війну. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

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