Ситуація на Покровському напрямку: ворог штурмує по всій лінії оборони

Минулого місяця в середньому було 13 атак на добу, а в середу, 5 листопада, ворог здійснив 30 штурмів.

Росіяни штурмують по всій лінії оборони на Покровському напрямку

Головне:

Росіяни штурмують по всій лінії оборони на Покровському напрямку

Ворог почав атакувати вдвічі частіше порівняно з минулим місяцем

Українські підрозділи успішно відбивають штурми

На Покровському напрямку у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ фіксується суттєве зростання штурмових дій російських військ по всій лінії оборони.

Минулого місяця середня кількість атак складала 13 на добу. А у середу, 5 листопада, ворог здійснив 30 штурмових дій. 12 з них відбулися у зоні відповідальності 32-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомляє 7 корпус Десантно-штурмових військ.

Українська армія успішно відбиває штурми ворога / Скриншот з відео: 7 корпус ДШВ

"Водночас, противник продовжує застосовувати бронетехніку в районі Мирнограда. Так, вчора на світанку, 38 окрема бригада морської піхоти спільно з суміжними підрозділами відбила механізований штурм", - йдеться в повідомленні.

Наступ росіян на Покровськ - думка експерта

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що собисто для Володимира Путіна Покровсько-Мирноградський напрямок нині є одним із головних пріоритетів.

Він вважає, що російське командування, ймовірно, перекидатиме додаткові сили та техніку, щоб посилити тиск на українську оборону. Для цього ворог може знімати ресурси з інших ділянок фронту.

"Ворог продовжуватиме чинити тиск на наших оборонців не тільки шляхом інфільтрації своїх сил та засобів, але й шляхом перерізання ключових логістичних магістралей, якими ми забезпечуємо наших оборонців в районі Покровська і Мирнограда", - наголосив Селезньов.

Українські військові знищили 26 росіян і три одиниці бронетехніки.

Десантники опублікували відео відбиття цього штурму.

Загалом з початку місяця оборонці Покровської агломерації знищили 284 російських загарбників, ще 107 росіян поранені.

Як писав Главред раніше, ЗСУ успішно провели операцію в центрі Покровська, спростувавши заяви росіян та повернувши на будівлю міськради український прапор. Раніше російські загарбники поширювали інформацію ніби місто повністю під його контролем і що на міській раді піднято їхній стяг.

Крім того, росіяни просунулися в чотирьох населених пунктах одразу в трьох областях України - у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській. Українська армія ж просунулася на Покровському напрямку - поблизу села Шахове.

Нагадаємо, у Генштабі спростували інформацію про оточення Покровська. Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації. Зазначається, що наразі проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ.

