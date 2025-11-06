Рус
Купа ударів та багато поранених: Зеленський різко відреагував на ворожі удари

Ангеліна Підвисоцька
6 листопада 2025, 12:15
Президент України вимагає від партнерів посилити тиск на РФ та ухвалити рішення про заморожені російські активи.
удары по Украине
РФ атакувала Україну ударними дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ атакувала Україну ударними дронами
  • В результаті атаки є багато постраждалих
  • Під ударом були об'єкти інфраструктури та житлові будинки

Російські окупанти обстріляли Україну ударними дронами. За ніч ворог запустив 135 дронів. На цей обстріл гостро відреагував президент України Володимир Зеленський.

Росіяни відучора били по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на Кам'янське були поранені вісім людей. Загалом були пошкоджені житловий будинок, інфраструктура залізниці.

"Оперативно спрацювали наші рятувальники: 5 людей вдалося врятувати з-під завалів. Дякую. Атакували також Сумщину, Харківщину, Чернігівщину. Цілі – наша критична інфраструктура, все, що працює на звичайне мирне життя. Де це потрібно, працюють усі необхідні служби, відновлюють і допомагають людям", - написав президент.

Він наголосив на тому, що Україні та всьому світу слід тиснути на Росію, нині цього тиску недостатньо. Зеленський вимагає ухвалити рішення щодо російських заморожених активів.

"Дуже важливо, щоб Америка, Європа та "сімка" продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах. І Москва нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту. Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів. Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни", - наголосив він.

  • Обстріл України 6 листопада
    Обстріл України 6 листопада фото: ДСНС
  • Обстріл України 6 листопада
    Обстріл України 6 листопада фото: ДСНС
  • Обстріл України 6 листопада
    Обстріл України 6 листопада фото: ДСНС
  • Обстріл України 6 листопада
    Обстріл України 6 листопада фото: ДСНС
  • Обстріл України 6 листопада
    Обстріл України 6 листопада фото: ДСНС
  • Обстріл України 6 листопада
    Обстріл України 6 листопада фото: ДСНС
  • Обстріл України 6 листопада
    Обстріл України 6 листопада фото: ДСНС
  • Обстріл України 6 листопада
    Обстріл України 6 листопада фото: ДСНС

Удари по енергетиці - думка експерта

Експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев заявив про те, що країна-агресор РФ намагатиметься завдати шкоди енергетичній системі України.

"Ця тактика РФ складається з двох кроків. Перший крок - це спроба відрізати від Об'єднаної енергетичної системи України периферійні підсистеми, які пов'язані з Об'єднаною енергосистемою великою кількістю зв'язків, тобто ліній електропередач. Другий крок - це спроба підрубати Об'єднану енергосистему, порушити її цілісність. А порушити цілісність можна по Дніпру. Тому що на правому березі Дніпра у нас надлишок генерації, а на лівому - надлишок споживання. Тобто в нас дисбаланс на обох берегах", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Удари по Україні - головні новини

Як писав Главред раніше, російські дрони вдарили по Харківщині. Дрони поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 людей, серед яких рятувальники. Атака сталась 4 листопада близько 4:00. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Раніше, у ніч на 4 листопада росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини. Внаслідок атак загинула жінка, ще 11 людей постраждали, серед них – двоє дітей. Про це повідомляли у Дніпропетровській ОВА.

Крім того, російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровщини. Під обстріл потрапили п’ять громад Нікопольського району. Є загиблі та поранені військовослужбовці ЗСУ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії атака дронів
У трьох знаків зодіаку скоро будуть метелики в животі: на кого чекає щастя

02:15

Сонце знищить Землю: розкрито сценарій загибелі людства, що лякає

01:42

Що стоїть за атакою на Покровськ і чому Україна не може відступати — BBC

