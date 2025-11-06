Рус
Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

Юрій Берендій
6 листопада 2025, 16:58
Після провалу переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо та скасування саміту Путіна з Трампом, глава МЗС Лавров втратив довіру Кремля.
Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Лавров потрапив у немилість Кремля після провалу переговорів з Рубіо
  • Глава МЗС РФ пропустив останнє засідання Радбезу
  • Замість Лаврова на саміт G20 поїде призначений Путіним Максим Орєшкін

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відомий своїми українофобськими висловлюваннями, ймовірно, втратив прихильність Кремля після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, що призвела до зриву запланованого саміту між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. Як повідомляє The Moscow Times, після цього Лавров також позбувся посади керівника російської делегації на саміті G20.

76-річний дипломат, який понад два десятиліття очолює МЗС РФ, не був присутній на важливому засіданні Ради безпеки Росії 5 листопада, де Путін обговорював можливе відновлення ядерних випробувань, припинених ще у 1990 році. За даними джерела "Комерсанта", відсутність Лаврова була "узгодженою", однак він став єдиним постійним членом Радбезу, який пропустив цю ключову зустріч.

"Одночасно Лавров втратив статус глави російської делегації на саміті G20. Цього року її очолить заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін, повідомив у четвер прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, рішення про призначення Орєшкіна ухвалив Путін", - йдеться у матеріалі.

Таким чином російський диктатор і воєнний злочинець знову уникнув участі в саміті G20, який цього року проходить у Південно-Африканській Республіці — державі, що ратифікувала Римський статут і зобов’язана заарештувати Путіна згідно з ордером Міжнародного кримінального суду.

Через цей самий ордер у 2025 році він не полетів і на саміт БРІКС у Бразилії, а в 2022 році пропустив зустріч G20 на Балі. В обох випадках російську делегацію очолював Сергій Лавров.

До цього Лавров 21 жовтня провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, під час якої мав узгодити умови запланованого саміту Путіна та Трампа в Будапешті. Однак після цієї розмови Рубіо порадив Трампу відмовитися від зустрічі, що спричинило скасування саміту і запровадження санкцій США проти "Роснефти" та "Лукойла" — перших після повернення Трампа до Білого дому.

Як повідомляли джерела Reuters, причиною провалу перемовин стала жорстка позиція Кремля, який висував надмірні вимоги та не погоджувався на припинення вогню в Україні. Після цього Лавров знову почав повторювати пропагандистські тези про "нацистський режим у Києві", заявляючи, що припинення бойових дій нібито дозволить українській владі зберегти владу, а Захід продовжить постачати зброю для атак на цивільну інфраструктуру Росії.

Як США змінили тактику переговорів - думка експерта

Як писав Главред, у Вашингтоні дедалі більше усвідомлюють, що спроби віддалити Росію від Китаю не мають перспектив, тому Сполучені Штати поступово змінюють свою переговорну стратегію. Як зазначає політичний і економічний експерт Тарас Загородній, тепер США розглядають Пекін як ключового співрозмовника у всіх питаннях, пов’язаних із діями Москви. Водночас американці, ймовірно, ще намагатимуться підтримувати певний рівень контактів із Росією, хоча подібні зусилля дедалі частіше визнаються безрезультатними, адже Кремль фактично діє як союзник і залежний партнер Китаю.

Переговори США та Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 жовтня стало відомо, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті не відбудеться — підготовку саміту раптово зупинили. Про це повідомив журналіст Гарретт Хааке. Напередодні державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову, яка, хоч і була конструктивною, засвідчила, що сторони ще не готові до переговорів.

Як пише Financial Times, зустріч скасували через надмірно жорсткі вимоги Кремля щодо України. Рішення ухвалили після напруженої розмови на високому дипломатичному рівні, у ході якої позиція Москви виявилася неприйнятною для Вашингтона.

Раніше запланований саміт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці розглядався як можливий крок до врегулювання війни в Україні. Однак, за даними джерел Financial Times, очільник Кремля відкинув усі пропозиції та перетворив зустріч на своєрідну "історичну лекцію". Перемовини проходили в напруженій атмосфері, і, за словами очевидців, Трамп ледве не покинув їх достроково — за зачиненими дверима його усмішку змінило відверте розчарування.

Про джерело: The Moscow Times

The Moscow Times — незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія.

Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян.

Як розвивалося видання:

  • У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.
  • У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.
  • У 2020 році запущено російськомовну редакцію.
  • У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.
  • У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.
  • У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".
  • У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією".

Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

