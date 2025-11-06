Меган Маркл прийняла шокуюче рішення: Гаррі відреагував

Меган Маркл ухвалила рішення, до якого довго готувалася.

Американська актриса і дружина принца Гаррі Меган Маркл повертається в кіно через вісім років після завершення голлівудської кар'єри.

Повідомляється, що герцогиня Сассекська приєднається до акторського складу фільму "Близькі друзі" з Джеком Куейдом, Лілі Коллінз і Брі Ларсен, повідомляє Page Six. Повідомляється, що Меган зіграє саму себе у фільмі "Близькі друзі", що розповідає про дві пари, одна з яких знаменита, а інша ні.

Її бачили на знімальному майданчику в Пасадені, штат Луїзіана, виробництва Amazon MGM Studios. "Це важливий момент для Меган, він знаменує собою повернення до того, що вона дійсно любить", - повідомило джерело видавництва Amazon MGM Studios у середу, додавши, що мати двох дітей "отримала безліч пропозицій, але це здалося їй правильним".

Меган Маркл вирішила відновити кар'єру / ua.depositphotos.com

"Це спосіб Меган обережно зануритися у світ зйомок і подивитися, як їй сподобається повертатися на знімальний майданчик", - продовжив інсайдер.

"Усі учасники неймовірно натхненні і поклялися не розголошувати інформацію про її участь".

Що стосується її чоловіка, принца Гаррі, джерело повідомило, що він підтримує її рішення про кар'єру.

"Принц Гаррі, звичайно, дуже підтримує її і просто хоче, щоб Меган займалася тим, що приносить їй радість", - повідомили вони.

Представники Маркл не відразу відповіли на наше прохання прокоментувати ситуацію.

Раніше стало відомо про те, що шлюб принца Гаррі та Меган Маркл зазнає серйозних випробувань через амбіції колишньої американської актриси. Спадкоємець британського престолу незадоволений тим, як його дружина розпоряджається публічністю їхніх спільних дітей.

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям планує остаточно розірвати зв'язки з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.

Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

