США змінюють тактику переговорів з Росією - чого чекати тепер

Юрій Берендій
6 листопада 2025, 15:31
Сполучені Штати зміщують фокус своєї дипломатії з Москви на Пекін, усвідомивши безперспективність прямих переговорів із Путіним, вказує політолог.
Про що сказав Загородній:

  • В США прийняли реальність щодо відносин між Китаєм та Росією
  • Вашингтон буде обговорювати дії РФ насамперед з Китаєм

У Вашингтоні дедалі чіткіше усвідомлюють, що спроби відокремити Росію від Китаю приречені на провал. Тому США змінюють підхід в переговорах. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Вашингтон розуміє, що всі питання, пов’язані з діями Москви, необхідно обговорювати насамперед із Пекіном. Водночас не виключено, що американська сторона ще намагатиметься підтримувати певний діалог із Росією.

"Але, на мій погляд, США вже зрозуміли безглуздість розмов з Путіним, оскільки Росія є проксі Китаю", - резюмує Загородній.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Ким Китай може замінити Путіна - думка експерта

Як раніше писав Главред, Китай може розглядати можливість заміни російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, на що вказує терміновий візит російського прем’єра Михайла Мішустіна до Пекіна для зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Як зазначив політолог Ігор Чаленко, поки Путін намагається приховати кризу у двосторонніх відносинах, китайська сторона активно діє, розглядаючи Мішустіна як потенційного наступника російського диктатора.

Аналітик не виключає, що цей візит може бути сигналом з боку Пекіна про необхідність запуску процесу "операції наступник". Водночас Китай, за його словами, не поспішає з діями, адже нинішня слабкість Путіна грає йому на руку, проте сигнал про готовність до зміни влади вже був чітко озвучений.

Політика Китаю щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном не слід розцінювати як безпосередній крок до припинення війни в Україні, хоча вона має важливе стратегічне значення.

Як зазначає The Telegraph, російська військова машина значною мірою залежить від підтримки Китаю. Саме тому послаблення або розрив так званого "партнерства без кордонів" між Москвою і Пекіном є одним із ключових завдань американської адміністрації.

Тим часом агентство Reuters, посилаючись на торгові джерела, повідомило, що китайські державні нафтові компанії тимчасово припинили купівлю російської нафти, яка доставляється морем. Це сталося після того, як США запровадили санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" — провідних енергетичних гігантів Росії.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

новини Росії війна в Україні КНР Тарас Загородній
