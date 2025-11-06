Прогріє до +16: які регіони України зможуть потішитися сонячною осінню

Про що йдеться:
- 7 листопада в Україні без опадів
- Типова осінь - жовте листя, антициклон і сонце
- Похолодання очікується 11–12 листопада
Пʼятниця, 7 листопада, подарує українцям справжню осінню ідилію. Під впливом антициклону погода буде спокійною, без опадів, із м’яким теплом і атмосферними туманами, що огортатимуть міста зранку.
Тумани - головна прикраса дня, особливо вранці. Синоптикиня Наталя Діденко, зазначила, що вони створять казкову атмосферу, але водіям варто бути уважними - видимість може бути обмеженою.
Температура повітря:
- Вночі: від +2°C до +8°C
- Вдень: +10°C…+14°C, на півдні - до +16°C
- У Києві: максимум +10…+11°C, опади малоймовірні, туман вночі та вранці
"Осінь демонструє свою найкращу сторону - килими з жовтого листя, м’яке сонце (якщо тумани не сховають його), ідеальна погода для прогулянок, фото або просто затишного дня з гарячим чаєм", - зазначила Діденко.
Похолодання очікується 11–12 листопада, але справжня зима ще далеко. Тож варто скористатися останніми теплими днями, щоб зарядитися осіннім спокоєм.
Чи може випасти сніг у листопаді
Синоптик Віталій Постригань сказав, що вже від другої половини листопада зростає ймовірність перших проявів зими.
За його словами, у цей період до дощів приєднаються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні у четвер, 6 листопада, буде без опадів. Антициклон на ім'я Vianelde зумовить стабільну спокійну погоду із слабким вітром.
Синоптикиня Наталія Діденко раніше наголошувала, що з 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у четвер, 6 листопада, під впливом антициклону у всіх регіонах нашої країни прогнозується тепла погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий туман.
Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
