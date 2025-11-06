Менший за горобця у 6 разів і літає як метелик: в Івано-Франківську помітили українського колібрі

Ви дізнаєтеся:
- Які види корольків гніздяться в Україні
- Який вигляд мають "українські колібрі"
В Івано-Франківську помітили найменшого птаха України. Жовтоголового королька виявили місцеві жителі під час екскурсії парком Шевченка. Цих птахів називають українськими "колібрі".
Як повідомив Чорноморський біосферний заповідник НАН України у Facebook, крихітну пташку вдалося сфотографувати.
У парку імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську мешкають кілька видів синиць, дроздів, воронових і багато інших птахів. На озерах - качині, лебеді та гуси.
Під час екскурсії парком, яку організувала та проводила орнітологиня, викладачка коледжу фізвиховання та біологія Наталя Пріяткіна, городянам представили нагоду побачити на відстані 2-3 метри найменшого птаха України - жовтоголового королька.
"Міський парк Івано-Франківська, окрім того, що дуже красивий, є унікальним орнітологічним оазисом. Тут постійно перебувають кілька видів синиць, дроздів, воронових та багато інших видів птахів. На супутників уже ніхто не звертає уваги", - зазначили в біосферному заповіднику.
Як виглядає корольок
Найменший птах в Україні та в Європі - це корольок. Родова назва - Regulus (зменшувальна форма латинського слова "rex" (перекладається як король) і означає корольок або маленький король)).
Існують два види корольків - жовтоголовий (Regulus regulus) і червоноголовий (Regulus ignicapilla).
Корольки дуже малі. Довжина тіла всього 8-11 см, а розмах крил 15-17 см. Вага птаха - всього 4-8 грам. Для порівняння - звичайний горобець (домашній) важить приблизно 25 грамів.
Птахи також відомі своїм характерним забарвленням.
Загальне забарвлення зеленувато-оливкове зверху і сірувате знизу. Найпомітніша риса - яскрава смуга на тімені, обрамлена з боків чорним. У самця смуга жовто-помаранчева, у самки - лимонно-жовта.
На крилах виділяються дві світлі поперечні смужки. У птаха куляста статура, короткий хвіст і тонкий дзьоб. Птах дуже рухливий та активний.
Де живе жовтоголовий корольок
Червоноголовим і жовтоголовим королькам для життя потрібні смерекові ліси. В Україні цих птахів найчастіше можна зустріти в Карпатах, розповіла УНІАН львівська орнітологиня Анна Кузьо.
Червоноголовий корольок занесений до Червоної книги. Він гніздиться лише в Карпатах і в Криму. А жовтоголовий корольок гніздиться і в інших куточках України, де є хвойні ліси. Наприклад, на Поліссі.
Червоноголовий корольок в Україні є рідкісним. Ареалом поширення цього птаха є Європа, і на Україну припадає лише край території, на якій цей птах гніздиться. На решті європейської території корольок не є рідкісним птахом.
Згідно з даними моніторингу звичайних видів птахів Європи, чисельність червоноголового королька зростає, а жовтоголового - зменшується.
Найчастіше корольків у нашій країні можна спостерігати біля смерек. Але, коли починається міграція наприкінці літа, то зустріти цих птахів можна і в кущах серед полів.
Чим відрізняються червоноголовий і жовтоголовий корольки
Червоноголові корольки мають дуже тоненький і писклявий голосок. Деякі люди їх не чують, оскільки з віком у людей погіршується слух, і вони гірше чують високі частоти. Тобто не всі орнітологи та бьордвотчери поважного віку можуть чути червоноголового королька. Таким чином, чисельність цих птахів може бути применшена.
Жовтоголовий корольок звучить трохи інакше - у нього не такий високий голос, і його пісня більш ритмічна. Тому цього птаха легше почути.
Чому корольків називають "українськими колібрі"
Коли корольки пурхають навколо гілок хвойних дерев, щоб добути собі їжу, то, дивлячись здалеку, можна подумати, що це метелик. У цих птахів такий тип польоту - вони зависають і пурхають біля краю гілочок, тому їх можна сплутати з метеликом. Ще цих птахів можна назвати українськими "колібрі".
Де зимують корольки
Жовтоголовий і червоноголовий корольки мігрують на зимовий час до теплих місць і всю зиму вишукують собі їжу серед хвої.
Проблема цього птаха полягає в тому, що через маленький розмір тіла в нього швидкий обмін речовин, тому йому потрібно постійно їсти.
У зимові дні королькам потрібна більша кількість калорій для того, щоб підтримувати температуру тіла і не замерзнути.
Орнітологи встановили, що взимку корольки понад 97% свого часу витрачають на те, щоб знайти їжу і поїсти. Взимку цей птах з'їдає від 6 до 7 грамів безхребетних, тобто приблизно стільки, скільки важить сам.
