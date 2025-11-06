Менший за горобця у 6 разів і літає як метелик: в Івано-Франківську помітили українського колібрі

Наймініатюрніший птах Європи опинився в парку Шевченка в Івано-Франківську - і його вдалося сфотографувати.

Жовтоголовий корольок важить 4-8 грамів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/bsbr.eco, Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

Які види корольків гніздяться в Україні

Який вигляд мають "українські колібрі"

В Івано-Франківську помітили найменшого птаха України. Жовтоголового королька виявили місцеві жителі під час екскурсії парком Шевченка. Цих птахів називають українськими "колібрі".

Як повідомив Чорноморський біосферний заповідник НАН України у Facebook, крихітну пташку вдалося сфотографувати.

У парку імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську мешкають кілька видів синиць, дроздів, воронових і багато інших птахів. На озерах - качині, лебеді та гуси.

Під час екскурсії парком, яку організувала та проводила орнітологиня, викладачка коледжу фізвиховання та біологія Наталя Пріяткіна, городянам представили нагоду побачити на відстані 2-3 метри найменшого птаха України - жовтоголового королька.

"Міський парк Івано-Франківська, окрім того, що дуже красивий, є унікальним орнітологічним оазисом. Тут постійно перебувають кілька видів синиць, дроздів, воронових та багато інших видів птахів. На супутників уже ніхто не звертає уваги", - зазначили в біосферному заповіднику.

Жовтоголовий корольок у парку Шевченка / Фото: facebook.com/bsbr.eco

Як виглядає корольок

Найменший птах в Україні та в Європі - це корольок. Родова назва - Regulus (зменшувальна форма латинського слова "rex" (перекладається як король) і означає корольок або маленький король)).

Існують два види корольків - жовтоголовий (Regulus regulus) і червоноголовий (Regulus ignicapilla).

Корольки дуже малі. Довжина тіла всього 8-11 см, а розмах крил 15-17 см. Вага птаха - всього 4-8 грам. Для порівняння - звичайний горобець (домашній) важить приблизно 25 грамів.

Птахи також відомі своїм характерним забарвленням.

Загальне забарвлення зеленувато-оливкове зверху і сірувате знизу. Найпомітніша риса - яскрава смуга на тімені, обрамлена з боків чорним. У самця смуга жовто-помаранчева, у самки - лимонно-жовта.

На крилах виділяються дві світлі поперечні смужки. У птаха куляста статура, короткий хвіст і тонкий дзьоб. Птах дуже рухливий та активний.

Червоноголовий корольок / Фото: Вікіпедія

Де живе жовтоголовий корольок

Червоноголовим і жовтоголовим королькам для життя потрібні смерекові ліси. В Україні цих птахів найчастіше можна зустріти в Карпатах, розповіла УНІАН львівська орнітологиня Анна Кузьо.

Червоноголовий корольок занесений до Червоної книги. Він гніздиться лише в Карпатах і в Криму. А жовтоголовий корольок гніздиться і в інших куточках України, де є хвойні ліси. Наприклад, на Поліссі.

Червоноголовий корольок в Україні є рідкісним. Ареалом поширення цього птаха є Європа, і на Україну припадає лише край території, на якій цей птах гніздиться. На решті європейської території корольок не є рідкісним птахом.

Згідно з даними моніторингу звичайних видів птахів Європи, чисельність червоноголового королька зростає, а жовтоголового - зменшується.

Найчастіше корольків у нашій країні можна спостерігати біля смерек. Але, коли починається міграція наприкінці літа, то зустріти цих птахів можна і в кущах серед полів.

Чим відрізняються червоноголовий і жовтоголовий корольки

Червоноголові корольки мають дуже тоненький і писклявий голосок. Деякі люди їх не чують, оскільки з віком у людей погіршується слух, і вони гірше чують високі частоти. Тобто не всі орнітологи та бьордвотчери поважного віку можуть чути червоноголового королька. Таким чином, чисельність цих птахів може бути применшена.

Жовтоголовий корольок звучить трохи інакше - у нього не такий високий голос, і його пісня більш ритмічна. Тому цього птаха легше почути.

Жовтоголовий корольок / Фото: Вікіпедія

Чому корольків називають "українськими колібрі"

Коли корольки пурхають навколо гілок хвойних дерев, щоб добути собі їжу, то, дивлячись здалеку, можна подумати, що це метелик. У цих птахів такий тип польоту - вони зависають і пурхають біля краю гілочок, тому їх можна сплутати з метеликом. Ще цих птахів можна назвати українськими "колібрі".

Де зимують корольки

Жовтоголовий і червоноголовий корольки мігрують на зимовий час до теплих місць і всю зиму вишукують собі їжу серед хвої.

Проблема цього птаха полягає в тому, що через маленький розмір тіла в нього швидкий обмін речовин, тому йому потрібно постійно їсти.

У зимові дні королькам потрібна більша кількість калорій для того, щоб підтримувати температуру тіла і не замерзнути.

Орнітологи встановили, що взимку корольки понад 97% свого часу витрачають на те, щоб знайти їжу і поїсти. Взимку цей птах з'їдає від 6 до 7 грамів безхребетних, тобто приблизно стільки, скільки важить сам.

