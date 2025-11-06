Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Менший за горобця у 6 разів і літає як метелик: в Івано-Франківську помітили українського колібрі

Анна Ярославська
6 листопада 2025, 11:07
141
Наймініатюрніший птах Європи опинився в парку Шевченка в Івано-Франківську - і його вдалося сфотографувати.
Жовтоголовий корольок
Жовтоголовий корольок важить 4-8 грамів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/bsbr.eco, Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Які види корольків гніздяться в Україні
  • Який вигляд мають "українські колібрі"

В Івано-Франківську помітили найменшого птаха України. Жовтоголового королька виявили місцеві жителі під час екскурсії парком Шевченка. Цих птахів називають українськими "колібрі".

Як повідомив Чорноморський біосферний заповідник НАН України у Facebook, крихітну пташку вдалося сфотографувати.

відео дня

У парку імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську мешкають кілька видів синиць, дроздів, воронових і багато інших птахів. На озерах - качині, лебеді та гуси.

Під час екскурсії парком, яку організувала та проводила орнітологиня, викладачка коледжу фізвиховання та біологія Наталя Пріяткіна, городянам представили нагоду побачити на відстані 2-3 метри найменшого птаха України - жовтоголового королька.

"Міський парк Івано-Франківська, окрім того, що дуже красивий, є унікальним орнітологічним оазисом. Тут постійно перебувають кілька видів синиць, дроздів, воронових та багато інших видів птахів. На супутників уже ніхто не звертає уваги", - зазначили в біосферному заповіднику.

Жовтоголовий корольок
Жовтоголовий корольок у парку Шевченка / Фото: facebook.com/bsbr.eco

Як виглядає корольок

Найменший птах в Україні та в Європі - це корольок. Родова назва - Regulus (зменшувальна форма латинського слова "rex" (перекладається як король) і означає корольок або маленький король)).

Існують два види корольків - жовтоголовий (Regulus regulus) і червоноголовий (Regulus ignicapilla).

Корольки дуже малі. Довжина тіла всього 8-11 см, а розмах крил 15-17 см. Вага птаха - всього 4-8 грам. Для порівняння - звичайний горобець (домашній) важить приблизно 25 грамів.

Птахи також відомі своїм характерним забарвленням.

Загальне забарвлення зеленувато-оливкове зверху і сірувате знизу. Найпомітніша риса - яскрава смуга на тімені, обрамлена з боків чорним. У самця смуга жовто-помаранчева, у самки - лимонно-жовта.

На крилах виділяються дві світлі поперечні смужки. У птаха куляста статура, короткий хвіст і тонкий дзьоб. Птах дуже рухливий та активний.

Червоноголовий корольок
Червоноголовий корольок / Фото: Вікіпедія

Де живе жовтоголовий корольок

Червоноголовим і жовтоголовим королькам для життя потрібні смерекові ліси. В Україні цих птахів найчастіше можна зустріти в Карпатах, розповіла УНІАН львівська орнітологиня Анна Кузьо.

Червоноголовий корольок занесений до Червоної книги. Він гніздиться лише в Карпатах і в Криму. А жовтоголовий корольок гніздиться і в інших куточках України, де є хвойні ліси. Наприклад, на Поліссі.

Червоноголовий корольок в Україні є рідкісним. Ареалом поширення цього птаха є Європа, і на Україну припадає лише край території, на якій цей птах гніздиться. На решті європейської території корольок не є рідкісним птахом.

Згідно з даними моніторингу звичайних видів птахів Європи, чисельність червоноголового королька зростає, а жовтоголового - зменшується.

Найчастіше корольків у нашій країні можна спостерігати біля смерек. Але, коли починається міграція наприкінці літа, то зустріти цих птахів можна і в кущах серед полів.

Чим відрізняються червоноголовий і жовтоголовий корольки

Червоноголові корольки мають дуже тоненький і писклявий голосок. Деякі люди їх не чують, оскільки з віком у людей погіршується слух, і вони гірше чують високі частоти. Тобто не всі орнітологи та бьордвотчери поважного віку можуть чути червоноголового королька. Таким чином, чисельність цих птахів може бути применшена.

Жовтоголовий корольок звучить трохи інакше - у нього не такий високий голос, і його пісня більш ритмічна. Тому цього птаха легше почути.

Жовтоголовий корольок
Жовтоголовий корольок / Фото: Вікіпедія

Чому корольків називають "українськими колібрі"

Коли корольки пурхають навколо гілок хвойних дерев, щоб добути собі їжу, то, дивлячись здалеку, можна подумати, що це метелик. У цих птахів такий тип польоту - вони зависають і пурхають біля краю гілочок, тому їх можна сплутати з метеликом. Ще цих птахів можна назвати українськими "колібрі".

Де зимують корольки

Жовтоголовий і червоноголовий корольки мігрують на зимовий час до теплих місць і всю зиму вишукують собі їжу серед хвої.

Проблема цього птаха полягає в тому, що через маленький розмір тіла в нього швидкий обмін речовин, тому йому потрібно постійно їсти.

У зимові дні королькам потрібна більша кількість калорій для того, щоб підтримувати температуру тіла і не замерзнути.

Орнітологи встановили, що взимку корольки понад 97% свого часу витрачають на те, щоб знайти їжу і поїсти. Взимку цей птах з'їдає від 6 до 7 грамів безхребетних, тобто приблизно стільки, скільки важить сам.

Раніше Главред писав, звідки прилітають лелеки в Україну - орнітолог розповів, де знаходиться ірій.

Якщо вам цікаво, як крилаті можуть сидіти на електродротах у сотні вольт і при цьому фактично не відчувати дискомфорту, читайте матеріал: Знають одиниці: чому птахи не вмирають на високовольтних дротах - просте пояснення.

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України птахи
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Командир пройшов крізь пекло та пережив обстріли фосфором: діти залишились без тата

Командир пройшов крізь пекло та пережив обстріли фосфором: діти залишились без тата

11:19Ексклюзиви
"Вибухова операція": ЗСУ знищили базу зберігання і запуску Шахедів у Донецьку

"Вибухова операція": ЗСУ знищили базу зберігання і запуску Шахедів у Донецьку

10:10Війна
В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

09:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

Які дрова можна брати в лісі: що дозволено, а що загрожує штрафом

Які дрова можна брати в лісі: що дозволено, а що загрожує штрафом

Останні новини

11:48

Святослав Вакарчук уперше розсекретив дружину і показав дітей - деталі

11:47

Як українською називається "безіменний" палець - відповідь мало хто знаєВідео

11:42

Як ефективно прочистити труби: простий засіб, який працює краще будь-яких хімікатів

11:19

Командир пройшов крізь пекло та пережив обстріли фосфором: діти залишились без татаЕксклюзив

11:07

Менший за горобця у 6 разів і літає як метелик: в Івано-Франківську помітили українського колібрі

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
10:59

Зруйновані будинки, багато постраждалих: Росія масовано атакувала ДніпропетровщинуФото

10:55

Мільйони сонячних панелей примусово відключають в Австралії: у чому причина

10:52

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

10:50

Шість найревнивіших знаків зодіаку, з якими потрібно бути напоготові

Реклама
10:37

У Британії назвали єдину людину, яка здатна посадити Путіна за стіл переговорів

10:21

"Чекаємо і отримуємо": заручена солістка Kazka заговорила про вагітність

10:15

Дмитро Кулеба освідчився коханій - що вона відповіла

10:10

"Вибухова операція": ЗСУ знищили базу зберігання і запуску Шахедів у Донецьку

09:53

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

09:30

Відмовилася від коси заради нового іміджу: Юлія Тимошенко змінила зачіску

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 листопада (оновлюється)

09:25

"Сім'я": Володимир Ярославський зробив публічне зізнання

09:24

Скандал у Фінляндії: 11-річну українку змусили співати найпопулярнішу у світі російську піснюВідео

09:20

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

09:00

За посилки до 150 євро доведеться платити: що пропонує НБУ і як це вдарить по гаманцю українців

Реклама
08:46

Чому Україні дуже потрібні Томагавки?Погляд

08:33

Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в УкраїніВідео

08:26

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:25

Шпигунський скандал у Німеччині: AfD підозрюють у передачі військових таємниць Кремлю

07:35

Масована атака дронів по Росії: горять ГРЕС і нафтозавод, закрито аеропорти

06:52

Заграву видно здалеку: у Криму після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі

06:11

Притягують блискавку та біду: які дерева не варто садити біля будинку

06:10

Чому Трамп програв вибори у Нью-ЙоркуПогляд

05:26

Як протирати листя кімнатних рослин, щоб воно блистіло: бабусин метод

05:00

Втекти не вдасться: доля підготувала сюрприз для трьох знаків зодіаку

04:47

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається теперВідео

04:19

Популярний лайфхак виявився шкідливим: названо три речі, які не можна мити оцтомВідео

03:34

Власників автомобілів зі США почали масово штрафувати - в чому причина

02:48

У трьох знаків зодіаку скоро будуть метелики в животі: на кого чекає щастя

02:15

Сонце знищить Землю: розкрито сценарій загибелі людства, що лякає

01:42

Що стоїть за атакою на Покровськ і чому Україна не може відступати — BBC

01:30

Зірка "Людей Ікс" їде розважати росіян - деталі

01:14

Поставила крапку: чим закінчився скандал з Okay Eva і брендом Bazhane

00:52

Дідова хитрість: як зробити з кукурудзяного бадилля справжнє "золото" для ґрунтуВідео

05 листопада, середа
23:31

Уперше за 70 років: велика країна планує дебютувати на Євробаченні-2026

Реклама
23:28

Заправка "під зав’язку": експерт розкрив наслідки популярної звички водіїв

23:25

Як змусити Китай відмовитися від російської нафти: названо головний аргументВідео

23:02

Чому кіт скаженіє, якщо закрити двері — справжня причина здивує багатьохВідео

22:40

Промоутер розкрив умови бою Усика з Вордлі: подробиці

22:28

РФ масовано б'є по Україні: розкрито цілі нових ударів

22:18

ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Покровська - яка ситуація в містіВідео

22:04

Кабмін затвердив "Зимову підтримку": Свириденко пояснила, хто отримає 6500 грн

21:50

"З різними цілями": чи отримують учасниці "Холостяка" гонорари

21:31

Китай розглядає заміну Путіну: названо ймовірного наступника

21:10

"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти