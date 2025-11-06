Заводи зупиняють виробництво популярного продукта - що відбувається з цінами

Виробництво вершкового масла в Україні різко погіршилось через збитковість.

https://glavred.net/economics/zavody-ostanavlivayut-proizvodstvo-populyarnogo-produkta-chto-proishodit-s-cenami-10712906.html Посилання скопійоване

Українські заводи скорочують виробництво вершкового масла / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

Виробництво вершкового масла в Україні різко падає

Стабільно продавати можуть лише компанії, готові значно знижувати ціни

В жовтні обсяги виробництва масла впали нижче, ніж торік

Ситуація з виробництвом вершкового масла в Україні різко погіршується. Через збитковість багато заводів змушені скорочувати виробництво або й зовсім його припиняти. Про це пише Інфагро.

Влітку українські виробники активно експортували масло, але наразі продаж на внутрішньому ринку значно ускладнився, через що склади почали заповнюватися. За інформацією видання, стабільно реалізовувати продукцію можуть переважно компанії, готові йти на суттєве зниження цін.

відео дня

"Зазвичай це компанії, яким бракує оборотних коштів. Проте поточний рівень цін збитковий для більшості виробників, що працюють у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном", - зазначили у виданні.

Подорожчання молока робить виробництво менш рентабельним, бо закупівельні ціни, які дозволяють не працювати у збиток, для більшості підприємств недосяжні. Щоб підтримати продажі, виробники змушені робити знижки, що додатково зменшує прибутковість.

Експортні продажі теж ускладнені. Деякі підприємства знижують ціни, щоб утриматися на зовнішніх ринках, зокрема в Молдові. Попит на українське масло на Кавказі зберігається, але обсяги продажів залишаються обмеженими.

Водночас очікування від нових безмитних квот до ЄС не виправдалися. Хоча попит європейських трейдерів існує, запропоновані ними ціни нижчі за собівартість виробництва.

Внаслідок цього в жовтні обсяги виробництва вершкового масла були нижчими, ніж минулого року, що є нетиповим для цього періоду.

Які ціни на масло у супермаркетах

За даними Мінфіну, наразі вартість масла у великих торгових мережах становила:

Auchan

Масло Селянське 72,5% (200 г) - 100,50 грн.

Масло Яготинське 73% (200 г) - 114,60 грн.

Megamarket

Масло Селянське 72,5% (200 г) - 121,70 грн.

Metro

Масло Селянське 72,5% (200 г) - 134 грн.

Масло Яготинське 73% (200 г) - 116,48 грн.

Novus

Масло Яготинське 73% (200 г) - 114 грн.

АТБ

Масло Яготинське 73% (200 г) - 116,40 грн.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чому в Україні ростуть ціни на овочі - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив в коментарі Главреду, що дефіцит овочевої продукції в Україні зараз оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. Основна причина - брак сучасних овочевих сховищ, які дозволяли б тривалий час зберігати врожай.

"Під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але щойно продукція починає закладатися на зберігання, ціна одразу зростає", - пояснив Марчук.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, зростання витрат на електроенергію утримує високі ціни на молочні продукти в Україні. Протягом місяця на 1-3% подорожчали сметана, кефір та молоко.

Також в Україні через зростання пропозиції та низький попит впали ціни на цибулю. Дрібні господарства розпродають овочі з необладнаних сховищ по 5-10 грн/кг.

Крім цього, через посилені удари РФ по енергосистемі України ціни на курятину можуть зрости на 5-10 грн за кг. Помітне подорожчання прогнозують ближче до Різдва та Нового року через сезонне зростання попиту.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред