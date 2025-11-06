Чому 7 листопада не можна працювати допізна: яке церковне свято

7 листопада не можна працювати допізна - темрява 7 листопада забирає сили.

https://glavred.net/holidays/pochemu-7-noyabrya-nelzya-rabotat-dopozdna-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10712951.html Посилання скопійоване

Яке 7 листопада свято / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 7 листопада

Що не можна робити 7 листопада

Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 7 листопада, віряни святкують день пам'яті святих 33 мучеників у Мелітині. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 7 листопада

Переслідування християн у Мелітині активізувалися під час правління римського імператора Діоклетіана. За переказами, 33 вірян були схоплені місцевою владою за відмову приносити жертву язичницьким богам. Незважаючи на тортури, жоден із них не відрікся від Христа. Тексти переказів подають, що мучеників довго і жорстоко катували, намагаючись змусити відмовитися від віри. Їм погрожували стратою, виснажували голодом і холодом, але вони залишалися непохитними. У фіналі всі 33 були страчені, підтвердивши вірність Христу до самої смерті.

відео дня

Що не можна робити 7 листопада

Не варто починати важливі справи - це так званий "холодний перехід", і все, що почнеш цього дня, просуватиметься важко.

Не можна працювати допізна - темрява 7 листопада забирає сили.

Не слід виходити з дому після заходу сонця - це час "перелому сезонів", тому вечір вважали несприятливим.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

тепло - до м'якої зими;

мороз цього дня - буде холодна зима;

сніг 7 листопада - чекайте рясних зимових снігопадів;

хмарно і вітряно - до ураганної зими;

дощ - у грудні буде багато відлиг.

У народі 7 листопада носило назву Дідівські плачі. Традиційно цього дня згадували покійних родичів.

Іменини 7 листопада

Які завтра іменини: Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Панас, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 7 листопада, є турмалін. З давніх-давен вірили, що цей камінь розсіює всякий жах і наповнює людину найглибшим почуттям внутрішньої цілісності.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред