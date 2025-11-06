Рус
Окупанти атакували автобус у Херсоні: серед поранених - 14-річна дівчинка

Віталій Кірсанов
6 листопада 2025, 16:48
Унаслідок атаки постраждали троє пасажирів - 74-річна жінка, 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка.
Окупанти атакували автобус у Херсоні
Окупанти атакували автобус у Херсоні / колаж: Главред, фото: t.me/kherson_miskrada

Коротко:

  • Російські військові скинули вибухівку з дрона
  • Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину

У четвер, 6 листопада, російські окупанти атакували за допомогою дрона громадський транспорт Херсона - вибухівку скинули на маршрутний пасажирський автобус. Серед поранених - 14-річна дівчинка. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 6 листопада близько 12:10 російські військові скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого в місті було уражено цивільний автобус.

відео дня

Унаслідок атаки постраждали троє пасажирів - 74-річна жінка, 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка.

Під процесуальним керівництвом Херсонської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як уточнили в Херсонській міській військовій адміністрації, дрон окупантів ударив по маршрутному таксі в Дніпровському районі. Відомо, що 74-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а чоловік - контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, ушкодження ноги. У підлітка - контузія, мінно-вибухова травма та гостра реакція на стрес. Медики надають дитині всю необхідну допомогу.

Яка мета російських ударів - думка експерта

Як писав Главред, Кремль ставить на виснаження, зокрема через далекобійні удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі України. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, нинішня стратегія Москви полягає в тому, щоб зробити українські території непридатними для життя.

Кремль розраховує, що такий тиск змусить населення тиснути на владу з вимогою припинити війну, тому саме ця зима для них має вирішальне значення.

Удари по Україні - головні новини

Як писав Главред раніше, російські дрони вдарили по Харківщині. Дрони поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 осіб, серед яких рятувальники. Атака сталася 4 листопада близько 4:00. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Раніше, в ніч на 4 листопада росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини. Унаслідок атак загинула жінка, ще 11 людей постраждали, серед них - двоє дітей. Про це повідомляли в Дніпропетровській ОДА.

Крім того, російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровщини. Під обстріл потрапили п'ять громад Нікопольського району. Є загиблі та поранені військовослужбовці ЗСУ.

Читайте також:

У Британії назвали єдину людину, яка здатна посадити Путіна за стіл переговорів

10:21

"Чекаємо і отримуємо": заручена солістка Kazka заговорила про вагітність

10:15

Дмитро Кулеба освідчився коханій - що вона відповіла

