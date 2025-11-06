Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

На Запорізькому напрямку тривають активні бойові дії, російським окупантам не вдається встановити контроль над населеними пунктами, вказали в ЗСУ.

Росіяни прориваються до великого обласного центру / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

В DeepState заявили про просування ворожих військ на півдні

В ЗСУ спростували цю інформацію

Сили оборони Півдня ведуть активні бої, щоб не допустити просування росіян

Російські війська захопили один населений пункт і просунулися в районах ще шести населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це 6 листопада повідомив український аналітичний проєкт DeepState.

На інтерактивній мапі зафіксовано зміни на Краматорському, Покровському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Зокрема, на Гуляйпільському напрямку російські сили зайняли Павлівку та просунулися поблизу Успенівки, а на Оріхівському — відзначено просування в районах населених пунктів Плавні та Приморське.

Відповідь Сил оборони Півдня України

Сили оборони півдня спростували повідомлення DeepState, заявивши, що інформація про нібито захоплені росіянами території в Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності.

За їхніми даними, ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках залишається напруженою — лише за останню добу зафіксовано близько п’ятдесяти бойових зіткнень. Водночас усі зазначені населені пункти не перебувають під контролем російських окупаційних військ.

"В районі н.п. Павлівка тривають запеклі бої, одна з наших героїчних бригад утримує там оборону. В районі н.п. Плавні також ведуться бої, тут утримується сіра зона. В районі н.п. Приморське окупанти через колишнє Каховське водосховище, де буйна рослинність і очерет, висотою в декілька метрів, намагаються проникнути нам у фланг, але Сили оборони їх знищують. В районі н. п. Успенівка противник вогневим ураженням знищив кілька позицій, тому нашим захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ уточнили, що противник, користуючись густими туманами, намагався просунутися вглиб української оборони, однак ці спроби були зірвані. Українські військові проводять пошуково-ударні операції, в результаті яких за добу на південному напрямку знищено понад дві сотні окупантів.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Ситуація на Запорізькому напрямку - думка військового

Нині основна увага прикута до ситуації в Покровську на Донеччині, однак російські війська активно просуваються в бік Запоріжжя. Про це повідомив військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

За його словами, поки фокус зосереджений на подіях у Покровську, ворог швидко просувається правим флангом у напрямку Запоріжжя, намагаючись обійти всю південну лінію оборони через територію Дніпропетровської області.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровському напрямку, у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, спостерігається помітне посилення штурмової активності російських військ уздовж усієї лінії оборони.

Як повідомив начальник Управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько, окупанти намагалися скористатися туманом, щоб просунутися вперед у Донецькій області. Однак українські штурмові підрозділи посилили свої позиції, розгорнули фланги та спільно зі спецпризначенцями проводять зачистку міста.

Водночас на Харківщині підрозділи Сил оборони України вибили російські війська з північної частини Куп’янська, хоча ситуація в районі залишається напруженою, зазначив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

