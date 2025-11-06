Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія запустила по Україні велику кількість БпЛА, під ударом опинилися Дніпро та Павлоград, є загроза масованої атаки.

https://glavred.net/war/rossiya-gotovit-novyy-massirovannyy-udar-po-ukraine-gde-uzhe-razdayutsya-pervye-vzryvy-10712987.html Посилання скопійоване

Росія готує новий масований удар по Українї / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/ivan_fedorov

Про що йдеться у матеріалі:

Росіяни завдають масованого удару по Дніпропетровській області, зокрема по об'єктах енергетики

Моніторингові канали повідомляють про загрозу масштабного удару по Україні цієї ночі

Росіяни запустили по Україні велику кількість ударних БпЛА, очікується чергова масована атака. Вже відомо про вибухи в Дніпрі та Павлограді. Про це повідомляє Суспільне.

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА, область перебуває під масованою атакою

відео дня

"Область під масованою атакою безпілотників. Загроза зберігається. Будь ласка, бережіть себе. Не нехтуйте безпекою", - повідомив Владислав Гайваненко у дописі в Telegram.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук згодом повідомив, що російські війська продовжують завдавати ударів по Дніпропетровщині, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури. Зберігається небезпека нових атак безпілотників. Крім того, він попередив, що вночі можливі повторні удари.

"Подбайте про зарядження гаджетів і павербанків, зробіть невеликий запас води на випадок перебоїв. Залишайтеся в безпечних місцях в разі тривоги, реагуйте на сирени. Бережіть себе та рідних", - зазначив він.

Станом на 18:41 Владислав Гайваненко повідомив, що у Дніпрі внаслідок російської атаки наразі відомо про чотирьох постраждалих — 34-річну жінку та трьох чоловіків віком 40, 42 і 57 років. Усі вони госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

"У місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися", - вказав він.

Моніторингові канали зазначають, що сьогодні очікується масштабна атака дронів — лише з північного напрямку зафіксовано близько 150 запусків.

Моніторингові ресурси також повідомляють про запуск безпілотників типу "Shahed" з району Орла, а також про повторні пуски з Приморсько-Ахтарська.

Крім того, зафіксовано нові запуски "Shahed" з Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Курська.

Також спостерігалися пуски БпЛА з району Шаталово та повторні — з Курська.

Окрім цього, зафіксовано запуски дронів з Орла та Брянська.

Shahed / Інфографіка: Главред

Яка ціль атак росіян - думка експерта

Як писав Главред, експерт із державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що країна-агресор Росія продовжує намагатися завдати шкоди енергосистемі України.

За його словами, така стратегія РФ складається з двох основних етапів. Спочатку росіяни прагнуть відокремити від Об’єднаної енергосистеми України периферійні підсистеми, які мають багато ліній електропередач і тісно пов’язані з головною мережею.

Наступним кроком є спроба порушити цілісність самої енергосистеми — насамперед у районі Дніпра. На правому березі зосереджено надлишок виробництва електроенергії, тоді як на лівому — її споживання, що створює дисбаланс. Саме тому, пояснив Рябцев, Росія цілеспрямовано атакує лінії, які забезпечують передачу електроенергії між двома берегами.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська вночі здійснили масовану атаку на Україну, запустивши 135 ударних дронів. Найбільше постраждала Дніпропетровська область, зокрема, у Кам’янському внаслідок удару поранено вісьмох людей, пошкоджено житлові будинки та залізничну інфраструктуру.

У ніч на 6 листопада ворожа атака по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини призвела до знеструмлення восьми вугільних шахт. У момент удару під землею перебували 2595 шахтарів, чиє життя опинилося під загрозою.

Крім того, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. Як повідомило Міненерго, графіки відключення електроенергії по всій Україні діятимуть сьогодні до 22:00.

Інші новини:

Про персону: Владислав Гайваненко Владислав Вікторович Гайваненко — український діяч, полковник міліції, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, т.в.о. голови Дніпропетровської обласної адміністрації (з 15 жовтня 2025 року), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред