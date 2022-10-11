"Особистий удар по Путіну": Жданов пояснив символічне значення удару по Кримському мосту

Олег Жданов пояснив символічне значення удару по Кримському мосту / Фото УНІАН, Telegram

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що удар по Кримському мосту та його часткове руйнування - це особистий удар по російському диктатору Володимиру Путіну.

За його словами, значення Кримського моста для Росії складно переоцінити.

"Це колосальна іміджева втрата для Російської Федерації! Як потоплення крейсера "Москва", а, може бути, і більше. Будівництвом цього мосту пишався особисто Путін. Він постійно вихвалявся, що, мовляв, ніхто не зміг побудувати міст між Кримом і материковою частиною РФ, а він побудував", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що Кримський міст - вже четвертий за рахунком. Перший починали будувати ще до Другої світової війни.

"Міст кілька разів намагалися побудувати, але нікому не вдавалося довести справу до кінця. Найбільших успіхів у цій справі досягли німці, які під час окупації Криму побудували міст, але він впав через те, що була дуже холодна зима, конструкція сильно обмерзла, в результаті міст не витримав і впав. Путінський міст - четвертий. І Путін дуже цим пишався. Тому удар по Кримському мосту - це особистий удар по Путіну", - сказав військовий експерт, зазначивши, що напередодні вибуху у Путіна був день народження.

Жданов вважає, що по Кримському мосту вдарила ракета.

"Судячи з відеозаписів моменту вибуху, зокрема, запису відеореєстратора автівки, яка їхала мостом, чутно по звуку, що це була ракета. Щось прилетіло... Якщо це дійсно була ракета, то це ще й важливий сигнал для Російської Федерації, і наша величезна перемога", - резюмував експерт.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст загорівся внаслідок потужного вибуху.

Рух Кримським мостом було перекрито. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

У Росії ж заявили, що пожежа на Кримському мості сталася внаслідок підриву вантажного автомобіля.

9 жовтня Росії Володимир Путін прокоментував вибух на Кримському мосту. Він звинуватив в інциденті українські спецслужби. Президент РФ назвав подію "терактом", який нібито спрямований на руйнування "російської критично важливої цивільної інфраструктури".

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