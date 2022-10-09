Швидке відновлення Кримського мосту - брехня, окупантам РФ знадобиться до 5 місяців - МВС

Вибух на Кримському мосту стався 8 жовтня / Соцмережі

Росіяни брешуть, коли кажуть, що робота Кримського моста буде повністю відновлена в короткостроковій перспективі. Повністю відновити автотранспортне полотно естакади можна як мінімум за 3-5 місяців. Складно сказати, коли по залізничній частині мосту пересуватимуться товарні потяги. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що робота моста може бути відновлена не раніше, ніж за 3-5 місяців. Заяви росіян про терміни в 2-3 тижні не відповідають дійсності. Тільки на виготовлення прольотів, які були зруйновані, знадобиться 1,-1,5 місяці.

"Якщо говорити про автомобільну логістику, то, звичайно, заяви росіян про те, що вони протягом тижня-двох зможуть відремонтувати ці три прольоти, які впали, це брехня, абсолютна. За оцінками фахівців, тільки на виготовлення цих прольотів має піти не менше місяця-півтора",- зазначив Денисенко.

За його словами, далі настане період, коли будуть шторми в Керченській протоці. Ремонтні роботи фактично проводити буде не можна.

"Далі почнеться період листопад-грудень-лютий. Це час, коли досить високого рівня шторми бувають в Керченській протоці. А робити ремонтні роботи в такі дні фактично нереально. Тому реально говорити про те, що міст буде відновлений не раніше, ніж через три-п'ять місяців. Я маю на увазі автомобільне полотно", - додав експерт.

Також він уточнив, що ніхто не знає, коли почнуть їздити товарні потяги залізничною ділянкою Кримського моста.

"Я так розумію, що вони найближчим часом почнуть обстежувати залізничне полотно. Від того, яке рішення буде ухвалено, чи можна буде пускати товарні поїзди або не можна, і буде залежати, як далі виглядатиме залізнична логістика", - підкреслив Вадим Денисенко.

Вибух на Кримському мосту

На Кримському мосту в окупованому Росією Криму 8 жовтня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, сталася детонація вибухівки, яка, можливо, була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського моста.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

Британський генерал Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту російська влада може перейти до терору проти мирних українців і застосувати ядерну зброю. За словами експерта, Путін захоче помститися Україні.

Дивіться відео ТСН - як охороняли Кримський міст

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