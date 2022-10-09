"Велике приниження Путіна": у США попередили про помсту РФ за удари по Кримському мосту

На Кримському мосту прогриміли вибухи / скріншот

Вибухи на Кримському мосту прокоментував полковник повітряних сил США у відставці Седрік Лейтон.

"Це однозначно одне з найбільших принижень, які міг пережити Путін - звичайно, крім випадків, коли що-небудь сталося б у Москві", - сказав він в ефірі CNN.

Він нагадав, що Кримський міст – один з найбільших інженерних проектів РФ і його підрив і часткове руйнування – серйозний удар по престижу Росії і особистому престижу Путіна, а також по постачаннях для окупаційних військ РФ.

"Росія може перекидати (цим мостом. - Ред.) значну кількість танків, спорядження, зброї - залізницею або автомобільним шляхом. Ці події змушують росіян використовувати морські шляхи поставок до Криму з Росії", - пояснив він.

На думку Лейтона, часткове руйнування моста створює серйозні проблеми для російської армійської логістики, яка і так стикається з постійними викликами.

"Я очікую, що він буде бити по цивільних цілях в Україні. Так само, як в останні кілька днів, коли ми бачили атаки біля Києва і в Запорізькій області. ... Якщо він зможе, то спробує посилити військову операцію. Також він може спробувати помститися тим, хто, на його думку, прямо відповідальний за вибух на мосту", - додав Лейтон.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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