Ракетний терор Москва планувала до вибухів на Кримському мосту - ГУР

У РФ задовго готували ракетні удари по Україні / vpk.name

За даними військової розвідки України, російські окупаційні війська отримали від Кремля вказівку готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 і 3 жовтня.

"У військові частини стратегічної і дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст", - повідомляє в Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Відзначається, що 8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" були перебазовані сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 і споряджені їх крилатими ракетами Х-101. Крім того, на зовнішній рейд Севастополя було виведено щесть носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр".

"Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців і залякування європейської громадськості", - відзначають в ГУР МО.

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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