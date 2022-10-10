Ракетний терор Москва планувала до вибухів на Кримському мосту - ГУР

У військові частини стратегічної і дальньої авіації РФ надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів.
За даними військової розвідки України, російські окупаційні війська отримали від Кремля вказівку готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 і 3 жовтня.
"У військові частини стратегічної і дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст", - повідомляє в Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Відзначається, що 8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" були перебазовані сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 і споряджені їх крилатими ракетами Х-101. Крім того, на зовнішній рейд Севастополя було виведено щесть носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр".
"Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців і залякування європейської громадськості", - відзначають в ГУР МО.
Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.
Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.
Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.
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