Коли в Києві стабілізують ситуацію зі світлом: Кличко розповів про критичну ситуацію

Віталій Кличко / pixabay

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуацію зі світлом у столиці планують стабілізувати вже сьогодні.

За його словами, 31 жовтня світло в будинках киян буде, але відключення триватимуть.

Кличко зазначив, що електропостачання вже відновили для жителів Троєщини і частково - Подолу.

"Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора. Але навіть повернувши поставки електроенергії, відключення будуть застосовувати, тому що ситуація складна", - зазначив Кличко.

В інтерв'ю швейцарському 20 Minuten Кличко заявив, що Росія намагається залякати українців атаками на енергетичну інфраструктуру, але викликає ще більший гнів.

"Путін посилає свої безпілотники проти нашої критичної інфраструктури і руйнує наші системи опалення. Він хоче, щоб ми мерзли взимку. Росія намагається ввести нас у депресію, посіяти хаос у місті, посіяти страх і терор. Але вона домагається протилежного. Через знищення на нашій Батьківщині зростає наш гнів. У Москві не зрозуміли, що іноді можна перемогти армії, але ніколи - народ і націю. Ми сильні, і у Путіна немає шансів", - заявив Кличко.

Ракетна атака по Україні 31 жовтня

Вранці 31 жовтня в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Як повідомили повітряні сили ЗСУ, Українська ППО сьогодні вранці збила 44 з півсотні запущених окупантами ракет.

В результаті атаки в Києві був пошкоджено енергооб'єкт живить близько 350 тисяч квартир у столиці України.

"Частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що РФ пошкодила 18 об'єктів у 10 областях України. Більшість об'єктів були критичними.

Глава Нацполіціі Ігор Клименко повідомив, що в результаті "прильотів" були поранені мінімум 13 осіб.

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