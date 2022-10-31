Частина Києва без світла: російські ракети пошкодили енергооб'єкт, що живить близько 350 тис. квартир

Внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури частину столиці знеструмлено / УНІАН

У понеділок, 31 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. В результаті атаки пошкоджено енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у столиці України. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"В результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - повідомив він.

За словами Кличка, енергетики працюють над тим, щоби відновити електропостачання після пошкодження енергооб'єкту.

"Фахівці ДТЕК, НЕК Укренерго разом з іншими екстреними службами та органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Що кажуть у ДТЕК

"Внаслідок обстрілу РФ був пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури в місті Київ. Через це в столиці відбуваються екстрені відключення світла", — розповіли в ДТЕК Київські електромережі.

Там зазначили, що складені раніше графіки аварійних відключень зараз актуальні.

"Енергетики ДТЕК разом з фахівцями НЕК Укренерго, іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — йдеться в повідомленні.

Про аварійні відключення і терміни відновлення електропостачання можна дізнатися тут. На даний час компанія закрила доступ до графіка відключення світла.

Як повідомляв Главред, у зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури, в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії.

Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, частину ракет РФ вдалося збити ППО, частина влучила у ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків.

Раніше ми писали про те, що відключення електроенергії з недавніх пір інженерами чітко поділяються на два типи - аварійні та стабілізаційні.

У свою чергу, в компанії ДТЕК заявили, що графіки віялових відключень світла для Києва переглянуть у бік збільшення. Кажуть, що тривалість відключення світла може зрости до шести годин.

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