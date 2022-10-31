РФ за ранок спустила на вітер $650 млн: сили ППО України збили 44 з півсотні російських ракет

Сьогодні вранці сили ППО збили 44 з півсотні російських ракет / Фото facebook.com/kpszsu

У понеділок, 31 жовтня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ українська ППО сьогодні вранці збила 44 з півсотні запущених окупантами ракет.

"О 07.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. З літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 / Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101 / Х-555 з півночі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область)", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Уточнюється, що 44 крилатих ракети були знищені силами і засобами Повітряних Сил в зонах відповідальності Повітряного командування "Центр" – 18, Повітряного командування "Південь" – 12, повітряне командування "Схід" – 9, Повітряного командування "Захід" – 5.

Скільки грошей Росія спустила на вітер

Вартість російських ракет приблизно така:

Х-101 - $13 млн;

Калібр - $ 6,5 млн;

Іскандер - $3 млн;

Онікс - $1,25 млн;

Х-22 - $1 млн ;

Точка-У -$ 0,3 млн.

Таким чином, 50 ракет Х-101 обійшлися країні-агресору лише сьогодні вранці в 650 млн доларів.

Ракетний терор РФ

Вранці 31 жовтня в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

В результаті атаки в Києві був пошкоджений енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у столиці України.

"В результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні запроваджуються екстрені відключення електроенергії.

Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, частину ракет РФ вдалося збити ППО, частина влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків.

Інші новини: