Ракетний терор РФ: в Україні запроваджують екстрені відключення електроенергії - ОП

Частину ракет РФ вдалося збити ППО, частина потрапила в ціль, розповів Кирило Тимошенко
У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури, в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Про вимушені відключення абонентів він пише в Telegram.
Представник ОП уточнив, що частина ракет РФ вдалося збити ППО, частина потрапила в ціль.
"Російські терористи в черговий раз завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми ряду областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - додав Тимошенко.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.
Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.
Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня. Всього окупанти випустили 15 ракет.
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