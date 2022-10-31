Ракетний терор РФ: в Україні запроваджують екстрені відключення електроенергії - ОП

Українців попередили про екстрене відключення електроенергії / УНІАН

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури, в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Про вимушені відключення абонентів він пише в Telegram.

Представник ОП уточнив, що частина ракет РФ вдалося збити ППО, частина потрапила в ціль.

"Російські терористи в черговий раз завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми ряду областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - додав Тимошенко.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня. Всього окупанти випустили 15 ракет.

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