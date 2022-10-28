"Ризик великого блекаута": у Києві запроваджують екстрене відключення світла на невизначений термін

Київ / РБК-Україна

У Києві запроваджують екстрені відключення світла на невизначений термін.

Як повідомляє ДТЕК "Київські електромережі" з посиланням на "Укренерго", зараз у столиці дефіцит потужності становить 30% споживання.

При цьому мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо не буде форс-мажорних обставин, проблеми з електроенергією в Києві планується усунути через два-три тижні.

"У зв'язку зі значним дефіцитом електроенергії - від 20 до 50 відсотків - система енергозабезпечення міста працює в екстреному режимі. Отже, електропостачання тимчасово вимикається у всіх районах столиці", - заявив Кличко в ефірі телеканалу Київ.

За словами Кличка, якщо не буде форс-мажорних обставин, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути дефіцит електроенергії.

Жителів столиці знову закликали скоротити споживання електроенергії, а бізнес відключити освітлення вивісок на закладах громадського харчування, торгівлі, рекламі.

"Ризик великого блекаута, коли нестача електроенергії може призвести до ще більших наслідків і ще більш масштабного відключення, є. Тому вкрай важливо економити, щоб цього не сталося", - додав мер.

Системи ППО для захисту об'єктів енергетики

Українська столиця отримала нові системи протиповітряної оборони (ППО) для захисту енергетичних об'єктів.

"Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло до столиці. Небо буде більш захищене. Сподіваємося, що атак і провокацій з дронами камікадзе вже не буде відбуватися", - зазначив мер.

Відключення електроенергії в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відключення електроенергії віднедавна інженерами чітко поділяються на два типи - аварійні та стабілізаційні.

У свою чергу в компанії ДТЕК заявили - графіки віялових відключень світла для Києва переглянуть у бік збільшення. Він каже, що тривалість відключення світла може зрости до шести годин.

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