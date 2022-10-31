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Ситуація критична: з Київської області можуть почати евакуацію людей в інші області

31 жовтня 2022, 15:48

Якщо ситуація стане зовсім критичною, то в областях органи самоврядування разом зі спеціальними службами надаватимуть транспортні засоби.

електроенергія, евакуація з Київської області
Електроенергія / pixabay

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що жителів області можуть тимчасово переселити в інші регіони, якщо ситуація з електроенергією стане критичною.

"Якщо ми зрозуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що ситуацію не вдасться вирішити швидко, є план, як тимчасово перевезти людей в регіони, де ситуація більш стабільна", - сказав він в інтерв'ю польському виданню Onet.

Однак Кулеба заспокоїв, що інтерв'ю давав минулого тижня.

"Там йшлося саме про прогнозовану ситуацію на випадок максимального погіршення стану. Зараз ми не проводимо евакуацію, ніяких дій з цього приводу не планується найближчим часом. Всі знаходяться на своїх місцях, ситуація контрольована", - підкреслив глава ОВА в ефірі телемарафону сьогодні.

За його словами, в кожному органі самоврядування та населеному пункті є певні місця для евакуації. Якщо ситуація стане критичною, в цих місцях будуть збиратися люди, а органи самоврядування разом зі спеціальними службами надаватимуть транспортні засоби, щоб їх евакуювати.

"Це буде все проходити організовано. Зараз немає причин, щоб це робити і планувати", - додав він.

Олексій Кулеба

Ракетна атака по Україні 31 жовтня

Вранці 31 жовтня в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Як повідомили повітряні сили ЗСУ, Українська ППО сьогодні вранці збила 44 з півсотні запущених окупантами ракет.

В результаті атаки в Києві був пошкоджено енергооб'єкт живить близько 350 тисяч квартир у столиці України.

"Частина столиці знеструмлена. У деяких районах немає водопостачання", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що РФ пошкодила 18 об'єктів у 10 областях України. Більшість об'єктів були критичними.

Глава Нацполіціі Ігор Клименко повідомив, що в результаті "прильотів" були поранені мінімум 13 осіб.

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війна в Україні Кулеба війна Росії та України електроенергія
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